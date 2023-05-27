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Sırbistan’da ordu teyakkuza geçti

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Kosova'da tansiyonun yükselmesi üzerine Sırbistan'da ordunun bir sonraki emre kadar teyakkuzda kalmasına karar verildi.
Sırbistan’da ordu teyakkuza geçti

Sırbistan Ulusal Güvenlik Konseyi oturumunda, ordunun bir sonraki emre kadar teyakkuzda kalmasına karar verildi.

Kosova’nın kuzeyinde dün meydana gelen olayların ardından düzenlenen oturuma Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başbakan Ana Brnabic, Dışişleri Bakanı İvica Dacic, Savunma Bakanı Milos Vucevic, İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) Müdürü Aleksandar Vulin, Sırbistan Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic ve Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic katıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, oturumda Kosova’nın kuzeyinde yaşanan olaylar dolayısıyla Sırbistan ordusunun bir sonraki emre kadar teyakkuzda kalmasına karar verildi. Sırbistan’ın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için gerekli tüm faaliyetlerin kararlaştırıldığı oturumda, “NATO’nun Kosova’daki Barış Gücünün (KFOR), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararınca yükümlü olduğu görevini yerine getirmediği” savunuldu.

NATO’DAN ÇAĞRI

NATO ise bölgede gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptı.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, artan gerginlikle ilgili açıklamada bulundu. Lungescu, “Kosova’daki kurumlara gerginliği derhal düşürmeleri, taraflara durumu diyalog yoluyla çözümlemeleri çağrısında bulunuyoruz” ifadesini kullandı. Lungescu, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü’nün (KFOR) güvenliği sağlamak için müteyakkız durumda olduğunu vurguladı.

KFOR’dan yapılan açıklamada da Kosova’nın kuzeyindeki durumun yakından takip edildiği, gerginliğin artırılmasına yol açabilecek tek taraflı tüm adımların kınandığı bildirildi. Açıklamada, “Birinci önceliğimiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin verdiği yetkiyle güvenli bir ortamın sağlanmasıdır” denildi.

ARBEDE ÇIKMIŞTI

Kosova’nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

Kosova polisince yapılan açıklamada, ilgili belediyelerde 23 Nisan’da yapılan yerel seçimleri kazanarak görevlerine başlayan belediye başkanlarına, resmi binalara girişlerinde yardım etmeleri sebebiyle güvenlik güçlerinin görevlendirildiği bildirilmişti. Kosovalı Sırpların polisin görevlendirilmesine karşı çıkarak belediye binaları önünde toplanması sonucu başlayan olayların devam ettiği, Sırpların Kosova’nın kuzeyine giden yolları barikatlarla kapattığı iddia edilmişti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in orduya “hazır ol” emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına hareket ettiği belirtilmişti. 

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