Şirket Parasını Borçlarına Aktardı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Ö.Ç. (E-36) isimli şahıs, 2024 yılı Ekim ayında, 33 kişilik bir grubun Girne’deki bir otelde konaklama ve transfer hizmetleri karşılığında, Türkiye’de faaliyet gösteren bir turizm şirketinden temin ettiği 11.335 Euro’yu çalıştığı şirkete teslim etmedi.
Şüpheli, söz konusu parayı kendi borçlarını kapatmak amacıyla ilgili şirketin hesabına havale ettirerek zimmetine geçirdi.
Durumun polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, Ö.Ç. tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
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