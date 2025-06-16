Sivil Savunma açıkladı: KKTC'de 268 sığınak bulunmaktadır

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, KKTC genelinde 10’u genel, 258’i özel olmak üzere toplam 268 sığınak bulunduğunu ve bu sığınakların yaklaşık 200 bin kişiyi barındıracak kapasiteye sahip olduğunu açıkladı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Ortadoğu’da son günlerde yaşanan gelişmeler, özellikle İsrail ile İran arasında tırmanan çatışmalar, bölgesel güvenlik açısından dikkatle izlenmektedir. KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak, ulusal güvenliğimizi tehdit eden herhangi bir doğrudan tehlike bulunmamakla birlikte, olası risklere karşı halkımızın bilinçli ve hazırlıklı olması büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, halkımızın sığınaklar ve acil durumlarda uygulanması gereken temel kurallar hakkında bilgilenmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

Sığınakların Durumu ve Erişilebilirliği

KKTC genelinde 10 adet genel, 258 adet özel sığınak olmak üzere toplam 268 sığınak bulunmaktadır. Bu sığınaklar yaklaşık 200 bin kişiyi barındıracak kapasitedir.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, mevcut sığınak kapasitesini artırmak maksadıyla, tüm ilçelerde faaliyet gösteren büyük kapasiteli oteller ile geniş bodrum hacimli binaları da sığınak planlamasına dahil etmiştir. Ayrıca, kamu binaları haricinde, özel mülkünün altında bodrum alanı bulunan vatandaşlar, bu alanlarını sığınma alanı olarak kullanacaklardır. OHAL ilan edilmesi durumunda büyük kapasiteli oteller, geniş bodrum hacimli binalar, apart otellerin bodrum katları ile özel mülk bodrum alanları, halkın sığınması amacıyla Sivil Savunma Teşkilatı’nın kullanımına geçecektir.

KKTC genelinde bulunan kamuya açık ve yerleşim yerlerine yakın sığınaklar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından denetlenmekte ve durumları raporlanmaktadır.

Vatandaşlarımız, bulundukları bölgedeki en yakın toplanma yerlerini Sivil Savunma resmi web sitemiz www.sivilsavunma.gov.ct.tr adresinden öğrenebilirler. Belirlenen alanlarda toplanan halk, Sivil Savunma personeli ve Halk Örgütü’nde görevli personeller tarafından en yakın sığınma alanlarına yönlendirileceklerdir.

Tatbikat

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 25 Haziran 2025 Çarşamba günü halkın katılımı ile sığınak ve sirenlerin kullanılacağı bölgesel bir tatbikat planlamaktadır. Tatbikat Gazimağusa ilçemizde planlanmaktadır. Tatbikat ile ilgili duyurular kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bilgilendirme Sistemi ve Uyarılar

Her türlü resmi bilgilendirme ve yönlendirme, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bünyesinde Afet Acil Durum Radyosu olarak görev yapacak Radyo Vatan, Radyo Nihavent ve Radyo Türkü ile ülke genelindeki siren anons sistemi ile cami anons sistemi aracılığıyla duyurulacaktır. Duyurular ayrıca Sivil Savunma Teşkilatı resmi facebook hesabından da yapılacaktır. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yer alan teyitsiz bilgilere itibar edilmemesi, yalnızca resmi kanalların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Kişisel Hazırlık ve Farkındalık

Vatandaşlarımızın, kendi evlerinde veya işyerlerinde geçici sığınma alanları oluşturması ve temel ihtiyaç malzemelerini (su, ilk yardım seti, el feneri, radyo, temel gıda vs.) içeren acil durum çantası hazırlamaları tavsiye edilmektedir.

Sığınak Fonu

2000 yılında çıkarılan 44/2000 sayılı Sığınak Yasası ile sığınakların inşası, bakımı ve onarımını sağlamak maksadıyla Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Başkanlığı'nda 10 kişiden oluşan “Sığınak Komisyonu” ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kontrolünde “Sığınak Fonu” oluşturuldu, fon inşaatlardan alınan katkı payları ile beslenmekteydi.

2014 yılına kadar Sığınak Fonu’nda biriken para, sığınak ile bütünleşik olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi yapımında kullanıldı. Söz konusu inşaatlara ek olarak KKTC çapındaki siren anons sistemi de Sığınak Katkı Fonu’nda biriken para ile yenilenmiştir.

2014 yılından itibaren, fonda biriken para, devletin diğer projelerinde kullanılmak üzere Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kontrolünden alınarak Maliye Bakanlığının “Tasfiye Edilen Fon Gelirleri” kalemine aktarılmıştır.

Böylece, sığınak katkı payı gelirleri Maliye Bakanlığı kontrolüne alınarak devletin gelirler bütçesine “Sığınak Katkı Payı Gelirleri” kalemine gelir olarak kaydedilmeye başlanmıştır.

17 Şubat 2014 tarihinden itibaren “Sığınak Fonu”nun kaldırılması ile birlikte söz konusu fon ve sığınak katkı payı gelirleri, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nın kontrolünden çıkmıştır.

Sonuç Olarak

KKTC’de şu an için doğrudan bir tehdit söz konusu değildir. Ancak Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak görevimiz, halkımızın her türlü senaryoya karşı hazır olmasını sağlamaktır. Toplumun huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla tüm kurumlarımızla koordinasyon halinde gerekli tedbirler alınmaya devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.