Sivilce lekelerine mucize çözüm

Dermapen nedir? Dermapen nasıl uygulanır? Cildini daha canlı göstermek isteyenlerin tercih ettiği yöntemlerden olan dermapen hakkında tüm merak ediler!

Dermapen uygulaması son zamanlarda kadınların en çok tercih ettiği yöntemlerden biridir. Özellikle cildini daha genç ve bakımlı göstermek isteyen kadınların tercih ettiği bu uygulama cildinizin daha sağlıklı ve bakımlı görünmesini sağlıyor. Elmaelma.com olarak son yıllarda iyice popülerlik kazanan dermapen uygulamasına dair tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. Peki dermapen uygulaması nedir? Dermapen nasıl uygulanır? İşte tüm mrak edilen soruların yanıtları elmaelma.com'da.

Dermapen kişinin cilt kusurlarını onarmak ve bunun yanı sıra cilt yaşlanmasını önlemek amacıyla yapılan bir uygulamadır. Cilt bakımına önem veren kadınların tercih ettiği bu uygulama son zamanlarda pek çok kadın tarafından tercih edilmektedir.

20 DAKİKADA YEPYENİ BİR CİLDE KAVUŞUN!

Dermapen uygulamasına başlanmadan önce cilt tüm makyaj kalıntılarından ve kirlerden temizlenir. Öncelikli olarak dezenfekte edilir. Bunun ardından cilde hyaluronik asit, mezoterapi solüsyonları veya PRP uygulanır. Bu uygulamada cilteki kusurlu bölgeye mikro kanal açılır. Yaklaşık 20 dakika içinde yepyeni ve kesinlikle daha genç bir cilde kavuşmak mümkündür.

DERMAPEN UYGULAMASI KAÇ SEANS SÜRER?

Dermapen uygulamasının seans süresi kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Bu değişiklikler kişinin yaş kriterine ve kırışıklıklarının derinliğine göre değişmektedir. Sıradan bir dermapen tedavisi 3-6 seansta tamamlanmaktadır. Seanslar arasında muhakak ki 1 ay zaman bırakılmalıdır. 2 – 4 seansta kırışıklık tedavilerinde istenen sonuç elde edilir.