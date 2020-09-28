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Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sivrisinek ısırığı nasıl geçer?

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Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sivrisinek ısırığı nasıl geçer?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sivrisinek ısırığı nasıl geçer?

Sivrisinekler, özelikle yaz aylarında oldukça rahatsız edici etkiler ortaya çıkarır. Bu sebeple dikkat edilmesi gereken kanatlı böcekler grubunda değerlendirilirler. Sivrisineklerin beslenme konusundaki öncelikli tercihi çiçek ve bitkilerin özleridir. Fakat özellikle dişi sivrisinekler üremek için kana ihtiyaç duyarlar. İnsan vücudunu ısırdıklarında genellikle şişlik, kızarıklık ve kaşıntı gibi olumsuz durumlara sebebiyet verirler. Bu olumsuzluklardan korunmak için birtakım yöntemler mevcuttur. Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sivrisinek ısırığı sebebiyle oluşan kızarıklık, şişlik ve kaşıntı nasıl geçer?

Sivrisinekler, kısa ömürlü ve küçük canlılardır. Buna rağmen insanları ısırdıklarında küçük ya da büyük pek çok soruna sebep olabilir. Kaşıntı, şişlik gibi sorunlar önlenebilir küçük problemler olarak değerlendirilirken sivrisineklerinde çeşitli hastalıkları bulaştırması da mümkündür. Sivrisinek ısırıkları nadiren ciddi derecede alerjik durumlara sebep olur. Nefes alma güçlüğü, vücudun tamamında gözlemlenen kızarıklıklar, boğazın kapanmaya başlaması hissi ciddi alerjen reaksiyonlardır. Bu gibi durumlarda en kısa süre içerisinde bir acil servise başvurulması gerekir. Peki, sivrisinek ısırığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? İşte sivrisinek ısırığına iyi gelen yöntemler…

SİVRİSİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR?

Sivrisineklerin ısırdığı bölgede oluşan rahatsızlık hissinin hafifletilmesi mümkündür. Bunun için hemen her evde bulunan malzemeler kullanılabilir. Sivrisinek ısırığı sebebiyle ciddi semptomlar meydana gelmesi halinde ise hemen bir hastanenin acil servisine başvurulması gerekir.

  • Buz

Buzun soğutma etkisi sayesinde sivrisineklerin ısırdığı bölgede oluşan kaşıntı, kızarıklık gibi problemlerin giderilmesi mümkündür. Buz, ısırılan bölgede uyuşma etkisi yaratarak kaşıntıyı da engeller.

  • Karbonat

İnsan sağlığı açısından oldukça faydalı olan karbonat, aynı zamanda sivrisinek ısırıklarının olumsuz etkilerinden korunmak için de kullanılabilir. Karbonat, sivrisinek ısırığı sebebiyle enfekte olan bölgedeki pH seviyesini dengeler ve bu sayede bölgedeki kaşıntının yok olmasını sağlar.

  • Elma sirkesi

Elma sirkesi, cilt hastalıklarının bitkisel tedavi sürecinde sıklıkla kullanılan ürünlerden bir tanesidir. Sivrisinek tarafından ısırılan bölgeye harici olarak uygulandığı takdirde kabarıklık, şişlik gibi problemleri giderir.

  • Lavanta yağı

Lavanta yağının sayısız faydasından söz etmek mümkündür. Cilde doğrudan uygulandığı herhangi bir sorun teşkil etmeyen ender uçucu yağlar arasındadır. Pamukla birlikte ısırığın olduğu bölgeye uygulandığında, kısa süre içerisinde etkisini gösterir.

  • Nane

Nanenin aroması, sivrisinek ısırığının olduğu bölgedeki hassasiyet hissini bastırır. Nanenin bu etkisinden faydalanmak için taze nane kullanılması gerekir.

  • Limon

Asidik bir yapıya sahiptir, iltihap önleyici özelliğiyle bilinir. Dolayısıyla sivrisinekler tarafından ısırılan bölgede rahatlama sağlar.

  • Aloe vera

Cilt problemlerinde ilk olarak akla gelen bitkisel ürünlerden bir tanesi de aloe veradır. Isırılan bölgeye haricen uygulandığında kaşıntı, kızarıklık ve şişlik oluşumunu önler. Rahatlatıcı etkisi kısa süre içerisinde kendisini gösterir.

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