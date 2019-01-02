Slovenya ziyaretinin merkezinde Kıbrıs sorunu da var

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Anastasiadis Slovenya’yı ziyaret edecek.

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades’in gelecek hafta, 9 ve 10 Ocak tarihleri arasında Slovenya’ya yapacağı resmi ziyareti sırasındaki temaslarının merkezinde ikili ilişkiler, Avrupa konuları ve Kıbrıs sorunu bulunacak.

KHA’nın sorularını yanıtlayan Prodromou, Anastasiadis’in 8 Ocak Salı günü Kıbrıs’tan ayrılmasının beklendiğini açıkladı.

Anastasiadis’in ziyareti çerçevesinde gerek Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor gerekse Başbakan Marjan Sarec ile de görüşeceği açıklandı.

Prodromou ayrıca Slovenya meclis Başkanının Anastasiades’in onuruna resmi bir yemek vereceğini de sözlerine ekledi.

Bunun yanı sıra, Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar arasında da bir görüşme gerçekleştirilecek.