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Sol Akademi’de “Anti-Kapitalist Hareketler, Küreselleşme ve Sosyal Medya" semineri gerçekleştirilecek

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Sol Hareket bünyesinde kurulan Sol Akademi seminerler dizisi ile çalışmalarına devam ediyor.
Sol Akademi’de “Anti-Kapitalist Hareketler, Küreselleşme ve Sosyal Medya" semineri gerçekleştirilecek

Sol Hareket bünyesinde kurulan Sol Akademi seminerler dizisi ile çalışmalarına devam ediyor.

Sol hareket’ten verilen bilgiye göre, seminerler dizisi kapsamında yarın saat 19.00'da Sol Hareket Genel Merkezi’nde "Anti-Kapitalist Hareketler, Küreselleşme ve Sosyal Medya" başlıklı seminer gerçekleştirilecek.

Hakan Karahasan tarafından verilecek seminer için detaylı bilgi için 0548 863 17 10 no’lu telefon veya hareketsol@gmail.com e-mail adresinden alınabilecek.

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