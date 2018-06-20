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Sol Hareket: “Gece kulüpleri kapatılsın”

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Sol Hareket adına açıklamada bulunan Deniz Ünlüyol, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Gece Kulüpleri Çalıştayı raporunun ve bu rapor çerçevesinde ortaya konan hedeflerin yetersiz olduğunu savundu.
Sol Hareket: “Gece kulüpleri kapatılsın”

Ünlüyol, “Bu rapor esası gözlerden kaçırmayı, kadın bedeni üzerinden sömürüyü meşrulaştırmayı hedefleyen bir rapordur” dedi ve şöyle devam etti:

“Raporun, nasıl yaparız da gece kulüplerini açık tutarız kaygısı ile yazıldığı çok açık. Ne yazık ki düzenlenen çalıştay ve hazırlanan raporla hedeflenen insan ticaretini, kadınların seks kölesi olarak çalıştırılmasını ve fuhuşu, 'seks işçiliği' adı altında meşrulaştırmak ve yasallaştırmaktır.”

Ünlüyol, bunun kabul edilemez olduğunu belirterek gece kulüplerinin derhal kapatılmasını talep etti. 

Raporda, seks kölesi olarak zorla çalıştırılan kadınların “konsomatris” olarak tanımlanmasının, mafya ve tacirlerin ise yok sayılıp “menajerlerden” bahsedilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Ünlüyol, devletin aldığı verginin otomatik olarak “dijital” bir sistem aracılığı ile takibinin yapılmasına rapordaki hedefler arasında yer verilmesinden utanılması gerektiğinin altını çizdi.

Sol Hareket olarak insan ticaretine, insan hakları ihlallerine, kadınların seks kölesi olarak zorla çalıştırılmasına karşı kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Ünlüyol, birer suç merkezi olan gece kulüplerinin meşrulaştırılması ve yasallaştırılması çabalarını kınadıklarını, gece kulüplerinin biran önce kapatılmasını talep ettiklerini yineledi. 

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