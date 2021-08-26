Son Dakika: Cristiano Ronaldo Manchester City İle Anlaştı!

Son dakika transfer haberleri... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes'i ikna etti. İngiliz ekibi, Juventus ile görüşmeleri sürdürüyor.
İspanyol basınında yer alan habere göre Manchester City, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes'i ikna etti. İngiliz ekibi, Juventus ile görüşmeleri sürdürüyor.
Haberde, İtalyan temsilcisinin Ronaldo'ya karşılık yapılan anlaşmada Gabriel Jesus'u istediği İngiliz ekibinin ise Sterling'i önerdiği bildirildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.