  • BIST 1.446,980
  • Altın 483,30
  • Dolar 8,3930
  • Euro 9,8400
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

Son Dakika: Cristiano Ronaldo Manchester City İle Anlaştı!

» »
Son Dakika: Cristiano Ronaldo Manchester City İle Anlaştı!
Son Dakika: Cristiano Ronaldo Manchester City İle Anlaştı!

Son dakika transfer haberleri... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes'i ikna etti. İngiliz ekibi, Juventus ile görüşmeleri sürdürüyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre Manchester City, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes'i ikna etti. İngiliz ekibi, Juventus ile görüşmeleri sürdürüyor.

Haberde, İtalyan temsilcisinin Ronaldo'ya karşılık yapılan anlaşmada Gabriel Jesus'u istediği İngiliz ekibinin ise Sterling'i önerdiği bildirildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig ve 1.Lig Fikstürü Çekildi11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:16
  • 'Messi, PSG ile her konuda anlaşmaya vardı' iddiası10 Ağustos 2021 Salı 13:18
  • Messi Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti08 Ağustos 2021 Pazar 15:57
  • Aksa Enerji Futbol Liglerinin Sponsoru Oluyor05 Ağustos 2021 Perşembe 18:16
  • Fenerbahçe'den yıldızsız logo paylaşımı03 Ağustos 2021 Salı 12:45
  • Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü'nden "Mama Bizden, Su Sizden" Kampanyası19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:41
  • KTSYD Kupası’nın sağlık ayağı konusunda Dr. Uçaner ile görüşüldü13 Temmuz 2021 Salı 14:15
  • Sahaya Giren Taraftarın Kıbrıslı Türk Olduğu Anlaşıldı12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:53
  • Fenerbahçe’nin yeni sezon formasında Atatürk imzası detayı09 Temmuz 2021 Cuma 22:33
  • MTG Genel Kurulu ertelendi!07 Temmuz 2021 Çarşamba 17:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti