  • BIST 2.144,26
  • Altın 913.586
  • Dolar 14.7887
  • Euro 16.3345
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Son Dakika Haberi: Belediyelerde Pazartesi grev var!

» »
BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, ‘belediyeler reformu’ kapsamında yaşanan tartışmalar sonrasında, Pazartesi günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi önünde uyarı grevine gideceklerini açıkladı.
Son Dakika Haberi: Belediyelerde Pazartesi grev var!

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, kişisel sosyal medya hesabından ‘belediyeler reformu’ ile ilgili açıklama yaptı.

Yalınkaya açıklamasında hükümetten beklediği talepleri sıraladı ve Pazartesi günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi önünde uyarı grevine gideceklerini, bu gerekçelerin yerine getirilmemesi halinde ise belediyelerde süresiz greve gidileceğini belirtti.

Yalınkaya’nın talepleri şu şekilde:

“1-Belediyeler yasası derhal geçecek

2-Reform yasası derhal geri çekilecek

3-Tüm siyasi partilerin konsensüsü sağlanırsa seçimler en çok iki yıl ötelenip reform bilimsel emekçi hakları da korunarak birleştirme gerçekleşecek

4-Devlet 2022 cari yıl için tadil ettiği bütçesi oranında belediyelere katkı payını ayıracak.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Termik santral devreye girdi19 Mart 2022 Cumartesi 16:40
  • Polis Sahilde Bulunan Ceset ile İlgili Açıklama Yaptı19 Mart 2022 Cumartesi 15:51
  • Demokrasi Şehitleri unutulmadı!19 Mart 2022 Cumartesi 15:40
  • Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri anıldı19 Mart 2022 Cumartesi 15:35
  • Belediye reformu...Kaos doğuracak!19 Mart 2022 Cumartesi 15:23
  • Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu toplantısı gerçekleşti19 Mart 2022 Cumartesi 15:10
  • Suçunu kabul etti!19 Mart 2022 Cumartesi 15:06
  • Tatar: Ambargo ve İzolasyonlara, Pandemi Ve Döviz Sıkıntılarına Rağmen KKTC Gelişmeye Devam Ediyor19 Mart 2022 Cumartesi 13:23
  • 28 Belediyeden 15’i Kapanacak19 Mart 2022 Cumartesi 13:09
  • Ekonomik İstişare Toplantısı Yapıldı19 Mart 2022 Cumartesi 12:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti