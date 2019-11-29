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Son Dakika: Londra köprüsünde silah sesleri!

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Son Dakika: Londra köprüsünde silah sesleri!
Son Dakika: Londra köprüsünde silah sesleri!

Son Dakika: Londra köprüsünde silah sesleri!

Polis, herkesin uzaklaşması için bağırıyor. London Bridge'de gerçek bir panik ortamı var.

Son Dakika: Londra köprüsünde silah sesleri!

Polis, herkesin uzaklaşması için bağırıyor. London Bridge'de gerçek bir panik ortamı var.

Şu anda Londra Köprüsü'nde en az yedi polis arabası var

 

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