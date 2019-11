Son Dakika: Londra köprüsünde silah sesleri!

Polis, herkesin uzaklaşması için bağırıyor. London Bridge'de gerçek bir panik ortamı var.

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za — Timothy Johnson (@timtj) November 29, 2019

Şu anda Londra Köprüsü'nde en az yedi polis arabası var

At least seven police cars now on London Bridge pic.twitter.com/P5LzWekHLD — Tim Shipman (@ShippersUnbound) November 29, 2019