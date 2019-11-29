Son Dakika: Londra köprüsünde silah sesleri!
Polis, herkesin uzaklaşması için bağırıyor. London Bridge'de gerçek bir panik ortamı var.
Son Dakika: Londra köprüsünde silah sesleri!
Polis, herkesin uzaklaşması için bağırıyor. London Bridge'de gerçek bir panik ortamı var.
Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za— Timothy Johnson (@timtj) November 29, 2019
Şu anda Londra Köprüsü'nde en az yedi polis arabası var
At least seven police cars now on London Bridge pic.twitter.com/P5LzWekHLD— Tim Shipman (@ShippersUnbound) November 29, 2019
Big commotion on London Bridge just now. More than a dozen police cars and officers on the scene. pic.twitter.com/kZkWYngXm4— Parmy Olson (@parmy) November 29, 2019
Shooting at London Bridge #LondonBridge pic.twitter.com/RB0489E0mw— Clare (@Clarerobbo1000) November 29, 2019
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.