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Son dakika: Paşinyan pes etti, Ermenistan ateşkes istedi

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İşgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ’da son günlerde önemli toprak kayıpları yaşayan Ermenistan, Minsk Grubu üçlüsü Rusya, ABD ve Fransa’nın çağrısına karşılık “Ateşkesi görüşmeye hazırız” açıklaması yaptı.
Son dakika: Paşinyan pes etti, Ermenistan ateşkes istedi

AGİT üçlüsünün ortak ateşkes bildirisine yanıt veren Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, “Üç ülke liderinin yaptıkları çağrıyı memnuniyetle karşılıyoruz. Saldırılara cevap vermeye devam etmekle birlikte AGİT üçlüsünün arabulucu teklifini kabul ederek 1994 yılında yapılan ateşkes anlaşması temelinde şimdiki ateşkesin şartlarını görüşmeye hazırız” açıklamasını yaptı. Böylece Ermenistan cephede son 6 günde değişen dengelerin geri alınmasını da talep etmiş oldu.

‘SALDIRI ALTINDAYIZ’

İlkinden kısa bir süre sonra Ermenistan Dışişleri Sözcüsü Anna Nagdalyan yeni bir açıklama yaparak, “Azerbaycan ve Türkiye tarafından önceden planlanmış geniş çaplı saldırı altında bulunduğumuz sırada Karabağ barış görüşmelerinden söz etmek mümkün değildir. Şu anki önceliğimiz saldırgan tarafı ateşkesi kabul etmesi yönündedir. 1994-1995 yıllarında yapılan ateşkes anlaşmasının süresiz olduğunu biliyorsunuz. Ateşkes bu anlaşmanın maddelerine göre sağlanmalı. Görüşmelerin yegâne uluslararası zemini ise BMGK değil, AGİT Minsk Grubudur” dedi. Paşinyan dün akşam Rusya Devlet Başkanı Putin’i dördüncü kez telefonla arayıp Türkiye’yi şikayet etti, Rusya’dan destek aradı. Ermeni hükümetinden yapılan açıklamada Paşinyan, Türkiye’nin bölgede istikrar bozucu hamlelerde bulunduğunu iddia etti.

 

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