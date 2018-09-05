Son Dakika: Uzlaşı yok hayvan üreticileri eyleme devam edecek

Hayvan üreticileri ile hükümet arasında uzlaşı yok. Bugün sabah Lefkoşa' da eylem başlatan Hayvan üreticilerin eylemi devam ediyor.

Araçlarını Lefkoşa sokaklarına bırakan üreticiler hükümet ile yaptıkları görüşmede uzlaşıya varamadı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile görüşen hayvancılar uzlaşıya varamadı.

Hayvan üreticileri eylemi yarında devam edecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem devam ederken, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, sonuçsuz kalan görüşme sonrasında eylemcilerin tepkileriyle bakanlıktan ayrıldı. Eylemciler iş araçlarıyla bölgedeki yolu kapadı. Polis önlemleri de devam ediyor.

Yaklaşık 3 saatlik görüşmenin ardından, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hükümetin önerilerini eyleme katılan üyeleri ile paylaştı, üyelerden olumsuz tepki gelince eyleme devam edileceği açıklandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, TAK’a yaptığı açıklamada, birlik yetkililerine, (1.8 TL olan) arpa fiyatının Eylül’de 1.5 TL, her ay 10 kuruş artışla Ocak 2018’de arpanın gerçek fiyatından satılması;

Küçükbaş hayvan başı 60 kg, Kasım, Aralık ve Ocak için 30’ar kg arpa desteği, ek olarak arpa alımı için faiz destekli kredi,

Geçmiş 15 günlük süt bedellerinin yeni tarife üzerinden ödenmesi,

Yem fiyatlarının denetlenmesi önerilerinde bulunduklarını belirtti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, arpa fiyatlarıyla ilgili olarak hayvancının arpa fiyatlardaki artıştan dolayı 10 milyon TL zarara uğradığını, kendilerinin arpa fiyatının 80 Kuruş’tan 1.10 TL’ye çekilmesini, 3-4 ay sonra tekrardan değerlendirilmesini önerdiğini söyledi.

Yem fiyatlarının denetlenip aşağıya çekilmesi önerisini gerçekçi bulmadıklarını kaydeden Naimoğulları, yem konusunda yaklaşımlarının, bir kilo sütle bir buçuk kilo yem alınabilmesi olduğunu, şu anda bir kilo sütle bir kilo yem alınamayacağını ifade etti.

Naimoğulları, “Ortaya konan rakam gerçekçi rakam değil, bu rakamlar hayvancıyı tatmin etmez” dedi.

Yem ve arpa fiyatlarına yapılan artışın bedelinin ağır olacağı, çünkü hayvancının hayvanını satışa çıkarmasıyla hayvan fiyatlarının dibe vurmasına neden olacağı ve büyük kayıplar yaşanacağı uyarısında da bulunduğunu kaydeden Naimoğulları, “Bu kayıp ne 10, ne 20 milyondur. Bu büyük bir kayıp olacaktır” dedi.

Naimoğulları, faiz destekli kredi önerisinin pek önemi olmadığını, çünkü hayvancının halihazırda borçlu olduğu için yeni borç alacak durumda olmadığını da belirtti.