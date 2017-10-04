Son Dakika:KKTC Dışişleri Bakanlığı yardımlara vergi ve kısıtlama yok

KKTC Dışişleri Bakanlığı yardımlara vergi ve kısıtlama yok

Dışişleri Bakanlığı, Karpaz’da yaşayan Kıbrıslı Rumlara tıbbi malzeme taşıyan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü konvoyunun sorunsuz bir şekilde KKTC’ye geçiş yaptığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, hükümetin; BM aracılığı ile KKTC’nde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere ulaştırılan çeşitli tüketim malzemelerinin gümrüğe tabi olacağına dair kararın 1 Ekim tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini, ancak ilaç ve tıbbi malzemeye muafiyet uygulamasının devam ettiğini hatırlatarak, BM’nin “Kıbrıs Türk tarafının tek yanlı bir kararla vergi kararı almasından üzüntü duyduğu” yönündeki açıklamasının talihsizlik olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, BM konvoyunun bugün KKTC’ye geçişiyle ilgili bir sıkıntı yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“BM konvoyu bugün sabah Rum kesiminden Ledra Palace sınır kapısını kullanarak KKTC sınırına geldi.

BM, rutin uygulama gereği KKTC makamlarına önceden yazılı olarak konvoy hakkında bildirimde bulundu ve 2 araçlık konvoy Karpaza gitmek üzere Ledra Palace sınır kapısından KKTC’ye geçiş yaptı.

Sadece tıbbi malzeme taşıyan BM konvoyuna herhangi bir kısıtlama veya vergi uygulanmamıştır.

Hükümetin, Rum yönetiminin gerçeklerle bağdaşmayan şekilde ülkemizde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitleri “mahsur” olarak siyasi istismar konusu yapmayı sürdürmesi nedeniyle alınanKıbrıslı Rum ve Maronitlere gönderilen malzemelere vergi uygulanması kararı, tıbbi malzeme dışındaki diğer ürünleri kapsamaktadır.

Dışişleri Bakanlığı, yeni uygulamanın 1975 yılında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum tarafları arasında Viyana’da imzalanan Nüfus Mübadele Antlaşması ile uyumlu olduğunu, insani konularda BM Barış Gücü ile işbirliğini sürdürmekte kararlı olduğunu kaydetti.”

İşte o anlaşma

Gönüllü Nüfus Mübadelesi Anlaşması,

Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Kurt Waldheim gözetiminde Viyana’da yapılan toplumlararası görüşmelerin 3. Turunda, (31 Temmuz-2 Ağustos 1975) tarihleri arasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti” adına Kıbrıs Temsilciler Meclisi Başkanı Glafkos Klerides ve adanın kuzeyinde Kıbrıslı Türkler tarafından kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti adına Başbakan Rauf Raif Denktaş, Nüfus Mübadelesi üzerinde mutabakata vardı.

Buna göre, isteyen Kıbrıslı Rumlar adanın güneyine geçebilecek ya da kuzeyde ikamet edebilecek; güneyde ikamet eden Kıbrıslı Türkler ise adanın kuzeyine göç edebilecektir. Böylece, fiilen de adanın kuzeyi Türk, güneyi ise Rum nüfuslu hale getirildi. Viyana Gönüllü Nüfus Mübadelesi Anlaşması, 2 Ağustos 1975 (S/11789 Sayılı BM Belgesi)’nde öne çıkan unsurlar:

1. Şu anda adanın Güneyinde bulunan Kıbrıslı Türklerin istemeleri halinde, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün yardımıyla ve düzenleyeceği bir program dahilinde, sahip oldukları eşyalarla birlikte Kuzeye geçmelerine izin verilecektir.

2. Sayın Denktaş’ın tekrar teyit ettiği ve uzlaşmaya varıldığı gibi, şu anda Ada’nın Kuzeyinde bulunan Kıbrıslı Rumlar, burada kalmakta özgürdürler ve kendilerine normal bir yaşam sürebilmeleri için her türlü yardımda bulunulacaktır; buna, eğitim ve dini ödevlerini yerine getirebilmek için gerekli olanaklar yanında kendi doktorlarından tıbbi bakım almak ve Kuzeyde dolaşım özgürlüğü dahildir.

3. Şu anda Kuzeyde bulunan ve kendi talepleriyle ve herhangi bir baskıya maruz kalmadan güneye taşınmayı isteyen Kıbrıslı Rumlara bunu yapmaları için izin verilecektir.

4. BM Barış Gücü (UNFICYP), Kuzeydeki Kıbrıslı Rum köyleri ve yerleşim birimlerine serbestçe ve normal olarak girebilecektir;

5. Yukarıdaki anlaşmanın uygulanması bağlamında, ailelerin yeniden birleştirilmesine öncelik verilecektir; bu, şu anda Güneyde bulunan birçok Kıbrıslı Rum’un Kuzeye naklini de içerebilecektir.