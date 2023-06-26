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SOS Eşliğinde “The Best Night” Konseri Muhteşemdi

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SOS Eşliğinde “The Best Night” Konseri Muhteşemdi
SOS Eşliğinde “The Best Night” Konseri Muhteşemdi

Bu yıl 23 Haziran- 2 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek 45. Güzelyurt Portakal Festivali konserlerle devam ediyor. 

Festival Amfi Tiyatroda dün akşam gerçekleşen “the best night” konseri dinleyenleri büyüledi. SOS müzik grubu eşliğinde yerli sanatçılarımızın sahne aldığı gecede unutulmaz şarkılara yer verildi.

Konserde Davut Ceylangüden,  Işık Gökman, Mehmet Eraslan, Ayşe Nuraydın, Muhittin Yangın, Belgin Davut Ceylangüden, Çınar Nuray, Serap Sonerler, Hakan Yazıcıoğlu sahne aldı.

Dinleyenlerinde şarkılara eşlik ettiği gecede tüm şarkıcılar sahne alarak programın finalini yaptılar

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar gecenin organizasyonunu gerçekleştiren Kazım Özalp’a ve SOS Müzik Grubu adına Mehmet Özçelik’e plaket takdim etti.

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