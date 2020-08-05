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Sosyal Hizmetler Dairesi 'Whatsapp Destek Hatları' hizmette

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Sosyal Hizmetler Dairesi 'Whatsapp Destek Hatları' hizmette
Sosyal Hizmetler Dairesi 'Whatsapp Destek Hatları' hizmette

Beklenmedik durumlar karşısında; toplumun tamamı veya belli bir kesimi, fiziksel/psikolojik/ekonomik/sosyal olarak etkileniyor. Olağandışı durumların ne zaman geleceği ve oluşturacağı zararın derecesi önceden bilinemez. Ülkemizde yaşanacak olan olağanüstü durumlar sonucunda toplumun günlük yaşamını kesintiye uğratarak yeni bir yaşama biçimi ve çalışma koşullarının oluşmasına ihtiyaç duyuluyor. Bu yeni oluşumda meydana gelebilecek ihtiyaçları karşılayacak doğrultuda;  Sosyal Hizmetler Dairesi,  Sosyal Yardım Destek Hattı ile Psiko-Sosyal Destek Hattı’nı hizmete sundu.

Sosyal Yardım Hattının hayata geçirilmesiyle sosyo ekonomik açıdan temel ihtiyaçlarını karşılamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere yardım ve doğru yönlendirmenin yapılması amaçlanıyor.

Psiko-sosyal Destek Hattı ile olumsuz durumlar karşısında kendileri ve sevdikleri için duydukları yoğun korku, öfke ve kaygıdan kaynaklanan stresin en aza indirilmesi, aileleri çocuklarda görülebilecek stres tepkileri ve davranış değişiklikleri hakkında bilgilendirmek, bireylerin değişen günlük yaşam alışkanlıklarına adapte olması için psiko sosyal destek verilmesi, gerekli takip ve desteğin sürdürülmesi hedefleniyor.

Whatsapp Destek Hatlarında, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı  Psikolog, Psikolojik Danışman ve Sosyal Hizmet Memurları, vatandaşlarımıza destek ve ihtiyaca yönelik yönlendirme yapıp yardımcı olacak.

Destek Hatları,  sabah 09.00 dan 13.00 saatleri arasında hizmet verecek ve vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda ilgili birimlere yönlendirilecek.

Psiko-sosyal Destek Hattında yapılacak olan görüşmeler 20-30 dakika arasında değişecek; ihtiyaç halinde Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri tarafından vatandaşların periyodik aralıklarla takibi de yapılacak.

Sosyal Hizmet Whatsapp Destek Hatları Telefon Numaraları:

Sosyal Yardım Destek Hattı: 0546 990 01 11

Psiko-Sosyal Destek Hattı: 0546 990 01 12

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