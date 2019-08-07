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'Sosyal medya dedektifleri' sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki tek bir detay ile ihaneti ortaya çıkardı

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Sosyal medyada erkek arkadaşının bir kadınla samimi pozlarını gören kadın, aldatılıp aldatılmadığını erkek arkadaşına sordu.
'Sosyal medya dedektifleri' sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki tek bir detay ile ihaneti ortaya çıkardı

Genç adam  fotoğrafın çok eski olduğunu söyleyerek durumu inkâr etti. Ancak kadraja bu yılın şubat ayında çıkmış olan bir derginin girmesi, ihaneti ortaya çıkardı.

Keny Hayes isimli genç bir kadın, erkek arkadaşının ihanetini sosyal medyada gördüğü fotoğraftaki tek bir detay sayesinde öğrendi.

 

Hayes, sosyal medyada bir fotoğrafa denk geldi. Söz konusu fotoğrafta erkek arkadaşı, yabancı bir kadın ile samimi bir poz vermişti. Fotoğrafı paylaşan hesap adamın yüzüne bir emoji koyarak onu kamufle etmiş olsa da, adamın vücudundaki dövmelerden kendisi olduğu apaçık görülebiliyordu.

Bu olayın ardından Hayes, erkek arkadaşına fotoğrafı gösterip ortada bir ihanet olup olmadığını sordu. Ancak fotoğrafın çok eski olduğu ve ilişkileri henüz başlamadan önce çekildiği yanıtını aldı.

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Aldatıldığından şüphelenen kadın yaşadığı durumu sosyal medya takipçileriyle paylaştı ve ne yazık ki açıklama onları da tatmin etmedi. Şahin gözlü takipçilerinden birisi ise dedektifliğe soyunarak, fotoğrafa arkada görünen derginin bu yılın şubat ayında çıktığını söyledi.

Bunun yanında fotoğrafı ilk olarak paylaşan kadın da söz konusu tartışmaya katıldı. Genç adamla daha üç hafta önce ayrıldıklarını ve ilişkisi olduğundan haberdar olmadığını söyledi.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı ise insanların bir adamın ihanetini ortaya çıkarmak için bu kadar organize bir halde çabalamalarına şaşırdıklarını ifade etti:

@ StaceyHarkey isimli bir kullanıcı, “Bundan sonra polis, çözümleyemediği vakaları Twitter üzerinden paylaşsın” yorumunu yaptı.

@ marissaadelina5 isimli bir kullanıcı, “Kadınlar bir şeyi öğrenmek istediklerinde birden dünyanın en iyi dedektiflerine dönüşebiliyorlar” şeklinde şaka yaptı.

 

Sosyal medya kullanıcılarından kimisi ise, ihanetin ortağı olan kızın açıklamalarına inanmadı:

@_ItssMishon isimli kullanıcı, “Kadının fotoğrafı paylaşırken adamın yüzünü neden emojiyle kapattığını şimdi anladım” dedi.

@_NiyahWilliams isimli bir kullanıcı ise, “Eğer erkek arkadaşınla fotoğraf paylaşırken yüzünü gizleme gereği duyuyorsan, onun sadece sana ait olmadığını çok iyi biliyorsun demektir” şeklinde bir yorum getirdi.

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