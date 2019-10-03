Sosyal medya devi Facebook’a ‘veri ihlali’nden 1.6 milyar lira ceza

Kurumun sitesinde yer alan açıklamaya göre şirketin temsilcisi, 14 Ekim 2018’de kuruma e-posta göndererek ‘başkasının gözünden gör’, ‘doğum günü kutlayıcı’ ve ‘video yükleyici’ uygulamalarının etkileşimi sonucu oluşan hatadan kaynaklı veri ihlaline ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, konunun kurul tarafından incelendiği, şirketin teknik ve idari tedbirleri almakta kusurlu olduğunun belirlendiği ifade edildi.

İhlal nedeniyle Facebook’u Türkçe kullanan 280 bin 959 kullanıcının etkilendiği belirtilen açıklamada şöyle dendi: “İhlalden etkilenen kişilere ait çok sayıda kişisel verilerin elde edildiği dikkate alındığında, bu verilere yetkisiz bir şekilde erişenler tarafından ilgili kişiler hakkında profilleme yapılabileceği ve bu faaliyetlerin bu kişilerin aleyhine bir sonuç oluşturabileceği, veri ihlali hakkında Facebook tarafından Kurum’a bildirim yapılmadığı tespit edilmiş olup, bu kapsamda şirketin bahse konu veri ihlali kapsamında kanunun 12’nci maddesi, ‘1’ numaralı fıkrasında belirtilen teknik ve idari tedbirlerde kusurunun bulunması nedeniyle, Kanunun 18’inci maddesinin ‘1’ numaralı fıkrasının ‘b’ bendi uyarınca şirket hakkında 1 milyon 150 bin TL, söz konusu veri ihlalinin 25 Eylül 2018 tarihinde tespit edilmesine rağmen kanunun 12’nci maddesinin ‘5’ numaralı fıkrası gereğince veri ihlali hakkında kuruma bildirim yapılmadığı hususu da dikkate alınarak, şirket hakkında kanunun 18’inci maddesinin ‘1’ numaralı fıkrasının ‘b’ bendi kapsamında 450 bin TL, idari para cezası uygulanmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.”