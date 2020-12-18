Sosyal Sigortalar Dairesi Lefkoşa Bölge Amirliği Bordro Ve Vezne Servisleri, 19 Aralik Cumartesi Günü Hizmet Verecek.

10 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 90/2020 ve 91/2020 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler ile işveren ve bağımsız çalışanların, gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallara ilişkin 6/2020 sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası ve 8/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasası çerçevesinde ödeyebilmek için ödeme süresi 21 Aralık 2020 tarihinde son bulacaktır.

Bakanlığımıza bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi’ne yasal süresi içerisinde başvuran ve müracaatları onaylanan sigortalıların, birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli ödemeyi tercih etmeleri halinde ön peşinatını 21 Aralık 2020 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.

Yapılan başvuruların fazla olması nedeniyle, izdiham yaşanmasını önlemek ve sigortalıların ödeme yapabilmelerine olanak sağlanması için 19 ARALIK 2020 Cumartesi günü Sosyal Sigortalar Dairesi Lefkoşa Bölge Amirliği’nin bordro ve vezne servisleri 9.00- 15.00 saatleri arasında hizmet verecektir.

Bu tarihteki tahsilat işlemleri gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallara ilişkin olarak yapılacağından, bunun dışındaki işlemler için Sosyal Sigortalar Dairesi’ne hafta içi günlerde başvurulması önemle rica olunur.

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne birikmiş prim borçları bulunan tüm işveren ve bağımsız çalışanlara önemle duyurulur.