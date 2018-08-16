  • BIST 89.567
  • Altın 220,996
  • Dolar 5,8236
  • Euro 6,6259
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Soylu: Biz olmasak Avrupa’da ayık gezen genç olmayacak

»
TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa'da uyuşturucuya karşı yasal hassasiyetin zayıf olduğunu savunarak "Beni bağışlasınlar teşbihte hata olmaz. Biz olmasak Avrupa’da ayık gezen genç olmayacak" dedi.
Soylu: Biz olmasak Avrupa’da ayık gezen genç olmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotim Temel Eğitim Sertifika Töreni'ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Soylu, "PKK'nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirin 1,5 milyar dolar olduğunu ifade etmiştim. Kaçak sigaralarının da PKK'nın elinden geçtiği biliyoruz" dedi.

Alınan her bir dal sigaranın terör örgütlerinin değirmenine su taşıdığını savunan Soylu, şöyle devam etti: 

"Zehri gelişmiş laboratuvarlarda üretiyorlar. Bunun da doğal güzergahı bizim güzel ülkemizden geçiyor. Geçerken de maalesef bir kısmında bizim ülkemiz hedef oluyor. Avrupa'da yasal hassasiyet de zayıf. Laboratuvarları gelişmiş Avrupa'nın ama kanunları geri kalmış. Her konuda birlik olan Avrupa bu konuda birlik olamıyor. Uyuşturucuyu özgürlük normları için sıkıştırmaya çalışıyorlar. Cezalar ve uygulamalar farklı farklı.

"Bizde cezalar onlara göre çok daha ağır. ABD'nin Afganistan'a müdahale ettiği yıl olan 2002'de haşhaş ekim alanı 17 bin hektardı. 2017 yılında ise üretim alanı tam 328 bin hektara çıkmıştır. Uyuşturucu meselesi dünyanın üzerine bir çığ gibi gelmektedir. Ancak dünya halen havaya bakıp ıslık çalmaktadır.

"Beni bağışlasınlar teşbihte hata olmaz. Biz olmasak Avrupa'da ayık gezen genç olmayacak. Buradan nakledileceklerin önemli bir bölümünü engellemeye çalışıyoruz. Benim tecrübemi paylaşayım: Kimseden bize fayda yok. Uyuşturucu konusunda kendi göbeğimiz kendimiz kesmeliyiz.

"Şu anda Türkiye'de hapishanelerde en çok uyuşturucudan tutuklu var. 57 bin kişi. Terör örgütlerinin yegane varlık sebebi uyuşturucu ticaret olacaktır. Bununla topyekun mücadele etmek zorundayız."

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rahip Brunson kimdir? nedir?15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:43
  • Fransız liberal Levy: NATO, Türkiye'ye tekmeyi basmalı15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:16
  • İbrahim Kalın: Türkiye kimseyle ekonomik savaştan yana değil15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:22
  • Türkiye'den Venezüella'ya İHA jesti15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:01
  • İsrail’den en fazla uçuş Türkiye’ye15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:51
  • Papaz Brunson'a kötü haber!15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:38
  • Türkiye ve Venezuela neden yakınlaştı?15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:35
  • O şirket İPhone satışını durdurdu15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:35
  • Ev hapsindeki rahip Brunson için tahliye çağrısı15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:10
  • 'Fil gibi oldun' diyen kocasına 10 milyon liralık dava açtı15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti