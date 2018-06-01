  • BIST 99.171
  • Altın 191,671
  • Dolar 4,5921
  • Euro 5,3613
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Söz verilmesine rağmen sonuç alınamadı

» »
Sarıçizmeli, turizm bölgesi olan Bafra’nın ve Mehmetçik’e bağlı köylerin yaşadığı su sıkıntısının artık “çok ciddi boyuta ulaştığını” ifade etti.
Söz verilmesine rağmen sonuç alınamadı

Mehmetçik Belediye Başkanı ve CTP Belediye Başkan Adayı Cemil Sarıçizmeli, Belediye’nin aldığı suyun ihtiyacı karşılayamadığını, sorunun devam etmesi halinde turizmin de zarar göreceğini söyledi.

Seçim bürosundan verilen bilgiye göre, Mehmetçik Belediye Başkanı ve CTP Belediye Başkan Adayı Cemil Sarıçizmeli, bölgedeki bazı otellerden yöneticiler ve Mehmetçik’e bağlı köylerde hizmet veren muhtarlar, Kaya Artemis Otel’de, beldenin su sıkıntısıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Sarıçizmeli, turizm bölgesi olan Bafra’nın ve Mehmetçik’e bağlı köylerin yaşadığı su sıkıntısının artık “çok ciddi boyuta ulaştığını” ifade etti.

“SÖZ VERİLMESİNE RAĞMEN SONUÇ ALINAMADI”

Konu için ilgili kişilerle pek çok kez görüştüklerini ancak söz verilmesine rağmen sonuç alınamadığını belirten Sarıçizmeli, yetkililerin sürekli olarak palyatif çözümlerle, günü geçirdiklerini belirterek ‘’biz artık palyatif çözüm istemiyoruz’’ dedi.

Otel ve bölgenin su ihtiyacının karşılanamadığını ifade eden Sarıçizmeli, bir otelin günlük su ihtiyacının 800-900 ton, köylerin ise 750-bin ton, toplamda su ihtiyacının günlük 5 binton olduğunu belirtirken, ihtiyaca karşılık bugün saat başı 150 ton, günlük 3 bin 600 ton su aldıklarını, ihtiyacı karşılayabilmek için saat başı 200 tonun üzerinde su almaları gerektiğini kaydetti.

Sarıçizmeli, “Çözüm bulunmaması halinde bu sorun bölgemizdeki turizmi de baltalayacaktır. Bu suyun bize ihtiyaç duyduğumuz miktarda ulaşabilmesi için acil tedbir alınması kaçınılmazdır” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • KIBRIS Genç tv 21. yılını kutladı01 Haziran 2018 Cuma 13:22
  • Hem yönetim, hem çalışan artık ileriye bakabiliyor01 Haziran 2018 Cuma 13:18
  • LTB Paylaşım Mutfağı’na katkılar sürüyor01 Haziran 2018 Cuma 13:15
  • TMT mücahitler derneği İskele şubesi’nin temeli atıldı01 Haziran 2018 Cuma 13:06
  • “Her insanın erişimi mümkün olana kadar Derinya Plajı boykot edilsin"01 Haziran 2018 Cuma 12:16
  • Lefkoşa’da Asayiş ve Huzur Operasyonu01 Haziran 2018 Cuma 12:03
  • "DAÜ’de çalışma barışı bozulmak üzere; Eğitim Bakanı’nı göreve çağırıyoruz!"01 Haziran 2018 Cuma 11:51
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası "Mozart Oratoryosu"nun dünya prömiyerini İzmir'de yaptı01 Haziran 2018 Cuma 11:44
  • 42. KKTC Uluslararası Fuarı bu akşam başlıyor01 Haziran 2018 Cuma 11:27
  • İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi tasarıyı onayladı01 Haziran 2018 Cuma 11:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti