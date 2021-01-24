SpaceX, 143 uyduyu tek seferde uzaya fırlattı

ABD'li Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında, uzaya 143 uyduyu tek seferde ve başarılı bir şekilde fırlattı.

Transporter-1 görevi kapsamında 133 tanesi ticari ve devlet uydusu, 10’u ise Starlink uydusu olmak üzere toplamda 143 adet ufak uydunun yörüngeye yerleştirilmesi hedefleniyor.

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden aynı anda 143 adet uydunun uzaya gönderileceği Transporter-1 görevi kapsamında Falcon 9 roketini TSİ 17.55’te fırlatmayı planlamış, fırlatma olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

SpaceX'ten yapılan sosyal medya paylaşımında “Roketteki Starlink uyduları, kutup yörüngesine yerleştirilen ilk uydular olacak” ifadeleri kullanıldı.