Stephen Hawking’in 49 yıllık teorisi ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı

2018’de yaşama veda eden ünlü bilim insanı Stephen Hawking’in 49 yıl önce ortaya attığı teoriyi inceleyen bilim insanları dikkat çekici bulgulara ulaştı…

Hawking’in 1974’te ortaya attığı teoriyi geliştirmek üzere bir araya gelen bilim insanları, “Hawking radyasyonu” olarak da bilinen karadeliklerin enerjisinin zamanla azaldığına dair teoriyi mercek altına aldı.

Hollanda’daki Radboud Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, genişlemeyen karadeliklerin yok olma ihtimalinin diğer varlıklarda da mevcut olduğu sonucuna ulaştı.

Uzmanlar Physical Review Letters isimli bilimsel dergide yayınladıkları araştırmada, “Yeterli kütlesi olan herhangi bir varlık, eninde sonunda yok olacaktır” sonucu çıktı. Eğer bilim insanlarının çalışmaları doğruysa, kainattaki her şeyin eninde sonunda yok olacağı belirtildi.

BU ARAŞTIRMA AKSİNİ GÖSTERİYOR

Araştırmayı yürüten astrofizik profesörü Heino Falcke, “Olay ufku olmayan varlıklar, yani ölü yıldızların kalıntıları ve kainattaki diğer büyük nesneler bir noktada buharlaşacak, aynı karadelikler gibi. Bu sadece bizim Hawking radyasyonunu anlama şeklimizi değil, kainat ve onun geleceğini anlamamızı da değiştirecektir” yorumunu yaptı.

Araştırmada yer alan matematik profesörü Walter van Suijlekom da Hawking radyasyonunun “olay ufku” olmadan mümkün olmadığına inanıldığına dikkat çekerek, “Bu araştırma bize durumun böyle olmadığını gösteriyor” dedi.