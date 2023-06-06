  • BIST 5.388,80
  • Altın 1357.932
  • Dolar 21.5115
  • Euro 23.1338
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKADiyarbakır sallandı... Korkutan deprem

Stephen Hawking’in 49 yıllık teorisi ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı

»
Dünyaca ünlü astrofizikçi Stephen Hawking'in 1974'te gündeme getirdiği teoriyi inceleyen bilim insanları yeni bulgulara ulaştı.
Stephen Hawking’in 49 yıllık teorisi ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı

2018’de yaşama veda eden ünlü bilim insanı Stephen Hawking’in 49 yıl önce ortaya attığı teoriyi inceleyen bilim insanları dikkat çekici bulgulara ulaştı…

Hawking’in 1974’te ortaya attığı teoriyi geliştirmek üzere bir araya gelen bilim insanları, “Hawking radyasyonu” olarak da bilinen karadeliklerin enerjisinin zamanla azaldığına dair teoriyi mercek altına aldı.

Hollanda’daki Radboud Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, genişlemeyen karadeliklerin yok olma ihtimalinin diğer varlıklarda da mevcut olduğu sonucuna ulaştı.

Uzmanlar Physical Review Letters isimli bilimsel dergide yayınladıkları araştırmada, “Yeterli kütlesi olan herhangi bir varlık, eninde sonunda yok olacaktır” sonucu çıktı. Eğer bilim insanlarının çalışmaları doğruysa, kainattaki her şeyin eninde sonunda yok olacağı belirtildi.

BU ARAŞTIRMA AKSİNİ GÖSTERİYOR

Araştırmayı yürüten astrofizik profesörü Heino Falcke, “Olay ufku olmayan varlıklar, yani ölü yıldızların kalıntıları ve kainattaki diğer büyük nesneler bir noktada buharlaşacak, aynı karadelikler gibi. Bu sadece bizim Hawking radyasyonunu anlama şeklimizi değil, kainat ve onun geleceğini anlamamızı da değiştirecektir” yorumunu yaptı.

Araştırmada yer alan matematik profesörü Walter van Suijlekom da Hawking radyasyonunun “olay ufku” olmadan mümkün olmadığına inanıldığına dikkat çekerek, “Bu araştırma bize durumun böyle olmadığını gösteriyor” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Twitter’ın güvenlik şefi Ella Irwin istifa etti03 Haziran 2023 Cumartesi 15:36
  • ABD ordusunun testinde ürküten sonuç: Yapay zeka komutanı öldürdü02 Haziran 2023 Cuma 12:43
  • Rusya’dan WhatsApp’a para cezası01 Haziran 2023 Perşembe 22:22
  • Elon Musk yeniden dünyanın en zengini01 Haziran 2023 Perşembe 14:49
  • AB, çalışanlarından yapay zeka kullanmamalarını istedi31 Mayıs 2023 Çarşamba 23:40
  • Uzmanlardan yapay zeka uyarısı31 Mayıs 2023 Çarşamba 22:55
  • Elon Musk’a kötü haber… Twitter’ın değeri düştükçe düşüyor31 Mayıs 2023 Çarşamba 14:48
  • Cebimdeki yabancı: Yapay zeka artık daha yakınınızda30 Mayıs 2023 Salı 23:32
  • Fransız Bakan uyardı… Twitter yasaklanabilir29 Mayıs 2023 Pazartesi 22:36
  • Çin ilk kez bir sivil taykonotu uzaya yollayacak29 Mayıs 2023 Pazartesi 13:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti