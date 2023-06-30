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Stoltenberg bir yıl daha görevde kalıyor

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Yaklaşık dokuz yıldır NATO Genel Sekreterliği görevinde bulunan Jens Stoltenberg'in bir yıl daha bu görevde kalacağı öne sürüldü.
Stoltenberg bir yıl daha görevde kalıyor

NATO üyesi 31 ülke arasında, İttifak'ın Genel Sekreterliği görevinde bulunan Jens Soltenberg'in görev süresinin uzatılması konusunda mutabakata varıldığı öne sürüldü.
 

Fransız haber ajansı AFP'nin, üye devletlerin temsilcilerine dayandırdığı haberine göre Stoltenberg görevini bir yıl daha, Eylül 2024'e dek sürdürecek. Kararın gelecek hafta resmen duyurulması bekleniyor.

Bu kararla birlikte Stoltenberg, 2024 yılının Temmuz ayında, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da düzenlencek İttifak'ın 75. Yılı kutlamalarında Genel Sekreter olarak yer alacak. Eski Norveç Başbakanı, 64 yaşındaki Stoltenberg, yaklaşık dokuz yıldır NATO Genel Sekreterliği görevini yürütüyor.

-         Gündemde başka bir isim yok

Stoltenberg, son dönemde özellikle Ukrayna krizindeki duruşuyla müttefiklerin olumlu eleştirilerini almıştı. Beyaz Saray'dan da kısa süre önce, Stoltenberg'in bu meselede sergilediği etkileyici liderlik tutumunun takdir edildiğine dair bir açıklama yapılmıştı.

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith, Stoltenberg'in görevine devam edeceğini teyit etmekten kaçınarak önümüzdeki günlerde konuya ilişkin bir duyuru yapılacağını söylemekle yetindi. Smith konu ile ilgili açıklamasında, "Jens Stoltenberg'in (görev süresinin) uzatılması olasılığı müttefikler tarafından değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg için göreve devam kararı eğiliminin ortaya çıkmasında, Avrupalı İttifak üyelerinin olası bir halef konusunda uzlaşma sağlayamamalarının etken olduğu iddia ediliyor.

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