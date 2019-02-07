  • BIST 102.515
  • Altın 220,404
  • Dolar 5,2430
  • Euro 5,9444
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Şule Çet davasında Adli Tıp şüphesi büyüyor

»
Türkiye'de gündem olan Çet davasına giren 39 sayfalık uzman mütalaası, “Bilmiyorum” şeklinde rapor veren İstanbul Adli Tıp’a ders verirken, adeta “Her şey ortada, neyi bilemiyorsun?” diye sordu.
Şule Çet davasında Adli Tıp şüphesi büyüyor

Şule Çet’in öldürülmesiyle ilgili dava dosyasında yer alan İstanbul Adli Tıp raporuna tepkiler sürüyor. Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım duruşmada, Mersin Üniversitesi’nden iki adli tıp profesörüne hazırlatılan raporda, Çet’in vücudunda tespit edilen anal ekimozların cinsel saldırıya işaret ettiğini söyledi. Söz konusu raporda, tecavüz ve cinayetin meydana geldiği ofisin her yerinde; kurumuş kan ya da sperm izlerinin olduğuna dikkat çekildi.

Lekelere ışıklı inceleme yapılmadığı, ayrıca çöplere kimyasal ve biyolojik tetkiklerin yapılmadığı, delillerin kaybedildiği, ısırık bulgusunun görülmediği ve Adli Tıp literatürünün dikkate alınmadığı ortaya kondu.

Aile avukatı Umur Yıldırım’ın çabasıyla Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Dekanlığı, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından hazırlanan uzman mütalaası; skandalların boyutunu gözler önüne sererken, “art niyet şüphesini” de ortaya çıkardı. 39 sayfalık mütalaa; İstanbul Adli Tıp Kurumu 1.İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan ve “Çet’in ölüm nedenini ortaya koyamadım” diyen rapora, adeta “Bunda bulamayacak ne var?” karşılığını verdi.

Uzman mütalaası şöyle:

“CİNSEL BİRLEŞME OLDU, KALÇADA DİŞ İZLERİ VAR” 

Raporda; “Anal ve vajinal muayene ve laboratuvar bulguları birlikte değerlendirildiğinde; anal ve vajinal yoldan cinsel penetrasyon gerçekleşmiştir” denildi. Kurum İstanbul’un “gözden kaçırdığı” çok önemli bir bulguyu da şöyle ortaya koydu: “Anal bölgede, 4×3 cm ebadında, birbirine paralel içbükey arklar şeklinde ısırık izi ile uyumlu olabilecek şekilli ekimozlar tespit edildi.”

4 Şubat’ta hazırlanan ve “Olay yeri inceleme değerlendirildiğinde; görüntüleri ve tutanakları ile laboratuvar tetkik sonuçlarıdır” diyen rapor; İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun yapmadıklarına şu maddelerle yer verdi:  

1- Olay yerinde sperm, kan vb. biyolojik leke tespiti için değişik dalga boylarında ışık kaynağı ile ışıklı inceleme yapılmamış olduğu,

2- Çöplerin içerisinde yer alan atıklar üzerinde biyolojik ve kimyasal inceleme yapılmamış olduğu,

3- Olay yerinde masalar, sehpalar, lavabolar ve zemindeki halılar üzerinde birçok taze ve kurumuş leke mevcut olup, bunlar üzerinde biyolojik ve kimyasal inceleme yapılmamış olduğu,

4- Ölü muayene videosunda ve fotoğraflarında Şule Çet’in iç çamaşırı ve içerisindeki ped ya da peçetenin adli otopsi tutanağında mevcut olmadığı ve üzerinde sperm, kan, tükürük vb. incelemeler yapılmamış olduğu tespit edilmiş olup olay üzerinden geçen süreye rağmen hali hazırda söz konusu delillerin tespit edilebileceği adli tıbbi olarak bilinmekle, yukarıda sayılan incelemelerin yaptırılmasının önemli ek deliller elde edilebilmesine katkı koyabileceği kanaatini bildirir bilimsel uzman mütalaasıdır.”

 “EKSİK YA DA HATALI ÖRNEK ALINMIŞ OLABİLİR”

Adli Tıp açısından, “cinsel saldırı olgularında kadından alınan tıbbi örneklerde”, Prostat Spesifik Antijen (PSA), tükürük amilazı tespit edildi” denilen raporda sperm tespit edilememesinin” olası nedenleri ise şöyle sayıldı:

“Ejakülasyonun (boşalma) gerçekleşmemesi, kondom kullanma, saldırganın sperm üretmemesi ile saldırı sonrası defekasyon ya da temizlenme ihtimali.” Olayın üzerinden uzun süre geçmiş olabileceği ve anal, vajinal sürüntü örneklerinin hatalı ya da eksik alınmış olabileceği de olasılıklar arasında gösterildi. “Cinsel saldırı olgularının sadece yaklaşık üçte birinde sperm tespit edilebilmekte” denilerek, sperm tespit edilmemesinin cinsel saldırının gerçekleşmediği anlamına gelmediği ifade edildi.

BirGün’ün ulaştığı raporda, tecavüz ve cinayetin meydana geldiği ofisin her yerinde; kurumuş kan ya da sperm izlerinin olduğu belirtildi

DAVA ERTELENDİ

Şule Çet’in öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması önceki gün  Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na müzekkere yazılarak ayrıntılı rapor istenmesine karar verdi. Ayrıca sanık Berk Akand ve tanık Pınar Turgut’un cep telefonlarının imajlarının alınarak konuşma ve mesajlaşma içeriği ile saatlerinin belirlenmesi için bilirkişiye gönderilmesi kararlaştırıldı. Mahkeme, Çağatay Aksu ve Berk Arand’ın tutukluluk haline karar vererek, davayı 15 Mayıs’a erteledi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu, Pompeo ile ikiye bölünmüş Türkiye haritasını konuştu07 Şubat 2019 Perşembe 10:10
  • Bursa’da kadın gaspçı dehşeti06 Şubat 2019 Çarşamba 21:50
  • Kokpit camı çatlayan THY uçağı, acil iniş yaptı06 Şubat 2019 Çarşamba 20:32
  • Hangi ülkede kaç Türk vatandaşı yaşıyor?06 Şubat 2019 Çarşamba 20:22
  • Fransa ve Türkiye arasında 'Ermeni soykırımını anma günü' gerilimi!06 Şubat 2019 Çarşamba 20:15
  • 7 katlı binanın çökme anı(video)06 Şubat 2019 Çarşamba 19:53
  • Elektrik faturasını azaltan cihaz geliştirdi06 Şubat 2019 Çarşamba 19:25
  • Tır köprüde asılı kaldı. Sürücü istifini bozmadı06 Şubat 2019 Çarşamba 18:48
  • İstanbul Kartal’da 7 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralılar var (video)06 Şubat 2019 Çarşamba 17:51
  • Bin 500 kişilik işe 9 bin 217 başvuru: 'Açım aç, çocuklar doymuyor!'06 Şubat 2019 Çarşamba 17:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti