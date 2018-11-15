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Süper kütleli soğuk bir öte gezegen keşfedildi

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Dünya'ya 6 ışık yılı uzaklıkta Barnard Yıldızının yörüngesinde süper kütleli bir öte gezegen keşfedildi.
Süper kütleli soğuk bir öte gezegen keşfedildi

Dünya'ya 6 ışık yılı uzaklıkta Barnard Yıldızının yörüngesinde süper kütleli bir öte gezegen keşfedildi.

ScienceDaily'nin haberinde, Avrupa Astronomik Araştırma Örgütünün (ESO) gezegen avcısı HARPS dahil, bir dizi teleskopla yapılan inceleme sırasında keşfedilen gezegenin kütlesinin, Dünya'nınkinin en az 3,2 katı olduğu belirtildi.

Çok düşük kütleli kırmızı cüce Barnard Yıldızının yörüngesindeki gezegende, gökyüzünün yarı aydınlık ve sıcaklığın muhtemelen eksi 170 ile dondurucu olduğu ifade edildi.

"Barnard Yıldızı b" adı verilen ve yıldızının çevresinde bir turunu 233 günde tamamlayan gezegenin, Proxima Centauri'den sonra bilinen Dünya'ya en yakın ikinci öte gezegen olduğuna işaret edildi.

Barnard Yıldızının, gezegene, Dünya'nın Güneş'ten aldığı enerjinin sadece yüzde 2'sini verebildiği de kaydedildi.

Keşifle ilgili ayrıntılar Nature dergisinde yayınlandı.

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