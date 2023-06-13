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Sürekli kilo verip geri almanın matematiği çözüldü

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Sürekli diyet yapanlar için kilo vermek ve sonrasında geri almak, heves kırıcı bir döngü haline gelebilir. Şimdi araştırmacılar, bazı insanların neden bu hiç bitmeyen rutinde sıkışıp kaldığını keşfettiler.
Sürekli kilo verip geri almanın matematiği çözüldü

Hollanda’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, obez insanlar yemek yediklerinde beyinleri “ödül beklendiğinde salgılanan” dopamini daha az salgılıyor.

Bilim insanlarının bulgularına göre, aynı zamanda beyinleri, yiyeceğin midede olduğunu daha az algılayabiliyor ve bu etki, diyet yaptıktan sonra bile devam ediyor.

İnsanların yediği yiyeceğin miktarı ve türü, kandaki beslenme sinyallerinin yanı sıra beyin ve bağırsak arasında gönderilen karmaşık sinyallerle düzenlenir.

Bu ağ, açlık ve tokluk duygularını tetikler, yiyecek alımını ve yiyecek arama motivasyonunu düzenler.

Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi liderliğindeki bir ekip, 30 sağlıklı kiloda ve 30 obez kişinin midelerine karbonhidrat ve yağ içeren besinler verdi.

Beyin aktiviteleri ve ne kadar dopamin salındığı ölçüldü. Nature Metabolism dergisinde yayınlanan sonuçlar, sağlıklı bir vücut ağırlığına sahip olanlara kıyasla obez katılımcılarda beyin aktivitesinin ve dopamin salınımının ciddi şekilde köreldiğini ortaya koydu.

BEYİN TEPKİLERİ FARKLI

Ayrıca, obez katılımcılarda yüzde 10 kilo kaybına neden olan 12 haftalık bir diyetin, bu beyin tepkilerini normale döndürmek için yeterli olmadığını keşfettiler.

Baş araştırmacı Profesör Mireille Serlie, “Bulgularımız, obezitesi olan kişilerde yeme davranışını etkileyebilecek uzun süreli beyin adaptasyonlarının meydana geldiğini gösteriyor. Beynin midede olduğunu kaydetme kapasitesi azalmıştır, bu da aşırı yemeye yol açabilir.”

“Obezite olanların, sağlıklı vücut ağırlığına sahip insanlara kıyasla beynin gıda alımının motivasyonel yönü için önemli olan bir bölgesinde daha az dopamin saldığını bulduk.”

“Beyindeki bu tepkilerin kilo kaybından sonra geri yüklenmemesi, çoğu insanın başlangıçta başarılı bir şekilde kilo verdikten sonra neden yeniden kilo aldığını açıklayabilir.” dedi.

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