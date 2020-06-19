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Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur? neyin belirtisidir?

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Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur? neyin belirtisidir?
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur? neyin belirtisidir?

Sürekli baş ağrısı neden olur ve neyin belirtisidir sorusu, bu problemden muzdarip olan kişiler tarafından araştırılıyor. Hemen herkesin yakındığı ve her yaştan insanı çeşitli sebeplerle etki altına alması mümkün bir sağlık problemi olan baş ağrısı, sürekli hale gelerek kronik bir sorun şeklini alabilir ve istenmeyen durumlara sebep olabilir. İlaca rağmen geçmeyen, halsizlik, unutkanlık, uyku hali gibi semptomlarla kendini gösteren sürekli baş ağrısı için ne yapılır? Günlük yaşantıda sıkıntılara ve dolayısıyla yaşam kalitesinin düşmesine sebep olan bu durum karşısında uygulanacak tedavi, uzun süreli ve etkin olmalıdır. Peki ağrının şiddeti ve sıklığının azaltılmasını amaçlayan tedavi sürecinde sürekli baş ağrısına ne iyi gelir? Doktor kontrolünde uygulanacak yöntemlerle sürekli baş ağrısı nasıl geçer? İşte detaylar…

Kronik baş ağrısı için ne yapılır? İlaca rağmen geçmeyen ve günlük yaşantıda sıkıntıya sebep olan sürekli baş ağrısı probleminden muzdarip olan kişilerin yoğun olarak araştırdığı bu sorunun cevabı, uzman bir hekim ile birlikte aranmalıdır. Her gün baş ağrısı çeken bir kişi için, sürekli ve kronik baş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer noktasında doktor kontrolünde yürütülecek tedavi sürecinde öncelikle, ağrının şiddeti ve sıklığı azaltılmaya çalışılır. Uzun süren bu problem karşısında planlanacak tedavi sürecinde doktor tarafından kişi özelinde sürekli baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir sorusuna cevap aranır. Tedavi de bu soruların cevaplarına göre planlanır. İşte kronik baş ağrısı sebepleri, belirtileri, tedavi yöntemleri…

SÜREKLİ BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Baş ağrısı, birincil ve ikincil ağrılar olmak üzere iki ayrı başlık altında incelenir. Belli bir hastalığa bağlı olmadan, kendisi başlı başına bir hastalığı temsil eden ağrılar birincil baş ağrısı olarak tanımlanır. Bu başlık altında migren, gerilim tipi baş ağrıları ve gece uykudan uyanmaya sebep olacak şiddette kendini gösteren küme ağrıları incelenir. İkincil baş ağrıları ise genellikle enseden başlar ve aniden gelir. Ağrıya bulantı, kusma, zihinde bulanıklık, görme problemleri gibi durumlar eşlik edebilir. Sebebi için ise çeşitli hastalıklardan söz etmek mümkündür.

Birincil olmayan sürekli kronik baş ağrılarının nedenleri için aşağıdaki durumlardan bahsedilebilir:

  • Beyin içinde ya da etrafında bulunan damarlarda çeşitli sorunlar gelişmesi, bu sorunlara bağlı olarak inme gibi sağlık problemlerinin varlık göstermesi
  • Menenjit ve benzeri enfeksiyon problemleri
  • Kafa içi basıncın çok yüksek veya çok düşük olması
  • Beyinde tümöre rastlanması
  • Beyinde travmatik bir hasar meydana gelmesi
  • Aşırı ilaç kullanımına bağlı olarak gelişen baş ağrısı

Kronik bir hal alan günlük baş ağrılarının sebepleri ise şu şekilde sıralanır:

  • Kronik ağrı yaratması muhtemel çeşitli sağlık problemleri
  • Aşırı ve bilinçsiz ilaç kullanımı
  • Aşırı kafein tüketimi
  • Horlama
  • Şişmanlık
  • Uyku bozukluğu
  • Depresyon
  • Kaygı
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