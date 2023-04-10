Suriye'de kansere yakalanan yüzlerce çocuk tedavi güçlüğü çekiyor

Esad rejimine yakınlığıyla bilinen Vatan gazetesine konuşan Şam’daki çocuk hastanesinde Hematoloji ve Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Osman Hamdan, başkentte her yıl 200-300 çocuğun kansere yakalandığını belirtti.
Hamdan, çoğunun ülkeyi terk etmesinden dolayı onkoloji alanında sınırlı sayıda uzman doktor kaldığını ve tedavi sürecinin olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.
Rejim hükümetinin kanser hastalarının ihtiyaç duyduğu ilaçların yalnızca bir kısmını temin ettiğini belirten Hamdan, tedavi masraflarının yüksek olduğunun altını çizdi.
Vatan gazetesi, daha önce de kanser hastalarının tedavi gördüğü hastanelerde sık sık ilaç sıkıntısının yaşandığını duyurmuştu.
Hastaların bir kısmı özel merkezlerde kendi imkanlarıyla tedavilerini sürdürebiliyor.
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