  • BIST 10460.63
  • Altın 3422.893
  • Dolar 36.5351
  • Euro 39.6841
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGazze: Avrupalı liderlerden 53 milyar dolarlık Arap planına destek

Suriye'de öldürülen sivil sayısı 973'e çıktı: Şara'dan 'iç savaş' uyarısı

» »
Britanya merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre Suriye’de öldürülen sivil sayısı 973’e ulaştı.
Suriye'de öldürülen sivil sayısı 973'e çıktı: Şara'dan 'iç savaş' uyarısı

6 Mart’ta Suriye Kurtuluş Güçleri Askeri Meclisi kuruluşunu ilan etmiş, peşinden Suriye ordusuna dönüştürülen Heyet Tahrir eş-Şam’a (HTŞ) bağlı güçler çoğunlukla Alevilerin yaşadığı Tartus ve Lazkiye’de operasyon başlatmıştı.

SOHR‘a göre operasyonlar sonucu öldürülen sivil sayısı 973’e ulaştı. Bunların 545’i Lazkiye, 262’si Tartus’ta, 156’sı Hama, 10’uysa Humus’ta yaşıyordu. Gözlemevine göre öldürülenlerin arasında çocuk ve kadınlar da var.

Operasyonları ‘Alevileri hedef alan toplu katliamlar’ olarak değerlendiren SOHR, uluslarası toplumu ‘ağır ihlalleri belgelemeye’ çağırdı.

Gözlemevi Suriye’deki ‘geçici’ yönetimeyse şu çağrı yaptı: “Cezasızlığın gelecekte suçların tekrarlanmasını teşvik ederek Esad’ın devrilmesinden sonra Suriye’deki siyasi ve toplumsal istikrarı tehdit edeceğini düşünmektedir.”

Şara’dan ‘iç savaş’ uyarısı

Suriye’de kendisini cumhurbaşkanı ilan eden Ahmed Şara’ysa (Ebu Muhammed el-Colani), 6-7 Mart’ta Lazkiye’de yaşananlarla ilgili ‘bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi’ kurulduğunu duyurdu. Komitenin 30 gün içinde Şara’ya rapor sunacağı belirtiliyor.

Şara videolu bir mesajındaysa Suriye’nin iç savaşa sürüklenmeye çalışıldığını öne sürdü. ‘Rejim kalıntıları’nın hukuka teslim olmaktan başka şansı olmadığını da ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Arap dünyasının Gazze'yi yeniden inşa planı neleri içeriyor?24 Şubat 2025 Pazartesi 12:35
  • Orta Doğu'ya barış vadeden, daha önce hiç görülmemiş harita24 Şubat 2025 Pazartesi 12:14
  • Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını reddediyorum17 Şubat 2025 Pazartesi 10:18
  • Trump: 'Gazze'yi satın almakta kararlıyım'10 Şubat 2025 Pazartesi 12:43
  • İsrail askerleri Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan çekildi09 Şubat 2025 Pazar 21:49
  • Gazze'de beşinci esir takası: 183 Filistinli serbest bırakılacak08 Şubat 2025 Cumartesi 11:54
  • Netanyahu: Suudi Arabistan, Filistin devleti istiyorsa kendi topraklarında kurabilir07 Şubat 2025 Cuma 17:32
  • ABD'nin Gazze'de "yönetimi devralacağı" açıklamaları dünyada şaşkınlık yarattı05 Şubat 2025 Çarşamba 15:53
  • Ahmed eş-Şera Ankara'da: 'Türkiye Suriye'ye gereken desteği verecek'05 Şubat 2025 Çarşamba 10:50
  • Trump: ABD, Gazze'yi 'devralacak', Gazzeliler başka yere yerleşmeli05 Şubat 2025 Çarşamba 10:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti