Suriye'de öldürülen sivil sayısı 973'e çıktı: Şara'dan 'iç savaş' uyarısı

6 Mart’ta Suriye Kurtuluş Güçleri Askeri Meclisi kuruluşunu ilan etmiş, peşinden Suriye ordusuna dönüştürülen Heyet Tahrir eş-Şam’a (HTŞ) bağlı güçler çoğunlukla Alevilerin yaşadığı Tartus ve Lazkiye’de operasyon başlatmıştı.

SOHR‘a göre operasyonlar sonucu öldürülen sivil sayısı 973’e ulaştı. Bunların 545’i Lazkiye, 262’si Tartus’ta, 156’sı Hama, 10’uysa Humus’ta yaşıyordu. Gözlemevine göre öldürülenlerin arasında çocuk ve kadınlar da var.

Operasyonları ‘Alevileri hedef alan toplu katliamlar’ olarak değerlendiren SOHR, uluslarası toplumu ‘ağır ihlalleri belgelemeye’ çağırdı.

Gözlemevi Suriye’deki ‘geçici’ yönetimeyse şu çağrı yaptı: “Cezasızlığın gelecekte suçların tekrarlanmasını teşvik ederek Esad’ın devrilmesinden sonra Suriye’deki siyasi ve toplumsal istikrarı tehdit edeceğini düşünmektedir.”

Şara’dan ‘iç savaş’ uyarısı

Suriye’de kendisini cumhurbaşkanı ilan eden Ahmed Şara’ysa (Ebu Muhammed el-Colani), 6-7 Mart’ta Lazkiye’de yaşananlarla ilgili ‘bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi’ kurulduğunu duyurdu. Komitenin 30 gün içinde Şara’ya rapor sunacağı belirtiliyor.

Şara videolu bir mesajındaysa Suriye’nin iç savaşa sürüklenmeye çalışıldığını öne sürdü. ‘Rejim kalıntıları’nın hukuka teslim olmaktan başka şansı olmadığını da ekledi.