Suriye'deki "Türkiye’nin üs kuracağı" iddia edilen bölgelere İsrail saldırısı

Suriye resmi ajansı SANA, İsrail'den Suriye'ye birçok askeri ve stratejik merkeze havadan ve karadan saldırısı başlatıldığını duyurdu.

Türkiye’nin, Suriye’nin stratejik önemdeki Tiyas (T4) hava üssüne "hava savunma sistemleri ve insansız hava araçları konuşlandırarak IŞİD ile mücadeleyi ve İsrail’i bölgedeki saldırılar nedeniyle caydırmayı hedefleyeceği" iddiaları gündemdeyken, İsrail'den Suriye’ye hava saldırısı haberleri geldi. Suriye resmi ajansı SANA, İsrail'den Suriye'ye birçok askeri ve stratejik merkeze havadan ve karadan saldırısı başlatıldığını duyurdu.

SANA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, akşam saatlerinde başkent Şam ve Hama ilindeki askeri tesisleri hedef alan bir dizi hava saldırısı başlattı. Aynı anda bir çok noktada gerçekleştirilen hava saldırıları halk arasında paniğe neden oldu. Çok sayıda gerçekleşen hava saldırılarında can kaybı ve yaralanmalar olduğu bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA ile Suriye televizyonu, Kuneytra ve Dera kırsalında İsrail güçlerinin karadan harekete geçtiğini bildirildi. Habere göre, hava saldırılarının Şam'ın kuzeyindeki Masaken Barzeh semtindeki Bilimsel Araştırma Binasını hedef aldığı, aynı zamanda Hama Askeri Havaalanı ve çevresinin de yoğun topçu ateşi altında olduğu bildirildi.

Alt yapı yok ediliyor

Buna göre, Hama Askeri Havaalanı ve çevresinde ise akşam sıralarında bir dizi şiddetli saldırı yaşandı, İsrail savaş uçaklarının bölge üzerinde yoğun uçuşlar gerçekleştirmesi ardından 14 saldırı düzenledi.

Haberlerde, dört İsrail savaş uçağının ise Türkiye’nin üs kuracağı iddia edilen Hama havalimanını alt yapısını doğrudan hedef alarak bombaladığı ve üste büyük hasar yaşandığı kaydedildi.

Suriye televizyonuna konuşan yerel kaynaklar ise İsrail'in devam eden hava saldırıları nedeniyle ambulans ekiplerinin henüz hedef alınan bölgelere giremediğini belirtti. Saldırılar kapsamında yedi kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Saldırıların bilançosu

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SHOR) İsrail'in Hama Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırıda ilk belirlemelerine göre, Savunma Bakanlığı'na bağlı 4 personelin hayatını kaybettiği, 12 personelin ise yaralandığı bildirildi. SHOR'a göre, havaalanına 18 saldırı düzenlendi. Saldırıda havaalanındaki uçaklar, pistler ve kulelerin de hedef alındığı kaydedildi. Saldırılar kapsamında havaalanı tamamen hizmet dışı kaldı.

"TSK kontrol sağlamaya çalışıyordu" iddiası

SANA'nın haberine göre, İsrail uçaklarının vurduğu Humus’un doğusunda yer alan T4 Havaalanı ve çevresinin Suriye ile yapılan askeri anlaşma çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altına alınmasına yönelik çalışma yaptığı iddia ediliyordu.

İddia: İsrail baskınları Türkiye'ye mesaj mı?

Jerusalem Post gazetesine açıklama yapan bir İsrailli yetkili ise İsrail ordusunun Suriye’de saldırılarını giderek arttırmasının Ankara'ya açık bir mesaj olduğunu iddia etti. Haberde, mesajın, “Suriye'de Türk askeri üsleri kurmayın ve Suriye içindeki İsrail hava faaliyetlerine müdahale etmeyin" anlamı içerdiği ileri sürüldü.

İsrail’dan Şara’ya mesaj

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, saldırılar kapsamında ülkesinin Suriye Devlet Başkanı Colani'ye (Ahmed el-Şara) sert bir mesaj gönderdiğini ve kendisini "Suriye'deki statükoyu İsrail'in güvenliğini tehdit edecek şekilde herhangi bir tarafın değiştirmesine izin vermemesi" konusunda uyardığını ve "Buna izin veren herkes bedelini ödeyecek" vurgusu yaptığını açıkladı.

Katz, İsrail'in Suriye'deki amacını “Üülkenin güneyini silahsızlandırmak ve Suriye toprakları üzerinde tehdit içermeyen bir ortam sağlamak" ifadesi ile açıkladı.

"Karadan da hareket edildi"

SANA, Dera ve Kuneytra kırsalına yönelik hava harekatları yanısıra İsrail'in, karada da birçok noktayı işgal ettiğini kaydetti.

Bölgede basının aktardığı gelişmelere göre, Devrik Cumhurbaşkanı Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından İsrail işgal ordu güçleri, Kuneytra'daki tampon bölgeyi işgal etti ve stratejik Hermon Dağının zirvesinin kontrolünü tamamen ele geçirdi. Eyaletteki saldırılarını genişleten İsrail'in, ülkedeki yüzlerce askeri tesisi bombalayarak kullanılamaz hale getirdiği kaydedildi.

İsrail güçlerinin, Hermon Dağı'ndan Yermuk Havzası'na kadar uzanan alanda kalıcı yeni askeri üsler inşa etmeye başladığı bildirildi. Bölgede üstlenecek askeri personel için ise elektrik ve lojman imkânı da dahil altyapı çalışmalarını hızlandırdı.