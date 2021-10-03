“Süt Babam” Belgesel Filmi İskele'de gösterilecek
“Süt Babam” belgesel filmi, 8 Ekim Cuma gecesi İskele'de gösterilecek.
İskele Yurttaş İnisiyatifi'nden (İYİ) yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim Cuma akşamı saat 19:30'da yapılacak etkinlik İskele Festival alanında bulunan İskele Belediyesi Açık Hava Düğün salonunda yer alacak.
Etkinlikte, saat 19.30’da, Cemal Yıldırım’ın yönetmenliğini, Birgül Kılıç Yıldırım’ın metin yazarlığını yaptığı, “Süt Babam” belgesel film gösterimi yapılacak.
Katılımın ücretsiz olacağı etkinlikte katılacak misafirlerin, maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermeleri de istendi.
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