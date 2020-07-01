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Suudi Arabistan Öncülüğündeki Koalisyon Güçleri: İran'ın Husilere Silah Ulaştırma Girişimini Önledik

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Suudi Arabistan Öncülüğündeki Koalisyon Güçleri: İran'ın Husilere Silah Ulaştırma Girişimini Önledik
Suudi Arabistan Öncülüğündeki Koalisyon Güçleri: İran'ın Husilere Silah Ulaştırma Girişimini Önledik

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen açıklarında farklı zamanlarda düzenledikleri 2 operasyonla İran'ın Husilere silah ulaştırma girişimini çökerttiklerini açıkladı.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, ilk operasyonun 17 Nisan'da Yemen'in doğusundaki El-Mehra ili açıklarında gerçekleştirildiği ve koalisyona ait deniz güçlerinin, İran'ın Husilere silah ulaştırma girişimini önlediği belirtildi.

Açıklamada, 24 Haziran'da Hadramevt ili açıklarında düzenlenen ikinci operasyonda da yeni bir silah sevkiyatının engellendiği kaydedildi.

Koalisyonun açıklamasında, 2 operasyonda gece ve gündüz dürbünleri, termal dürbünler, ısı güdümlü roketler, insansız hava araçları kumandaları, uzaktan patlatmada kullanılan elektronik parçalar, onlarca silah ve teçhizatın ele geçirildiği ifade edildi.

Konuyla ilgili İran ya da Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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