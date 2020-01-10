Taçoy, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergilerin açılışını yaptı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı resim sanatçısı Gulnar Askarova ve Azerbaycanlı resim sanatçısı Rafael Aliyev tarafından hazırlanan iki kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı heykel sanatçıları Bagdat Sarsan ile Zhanna Nurgerbek’in iki kişisel heykel sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılışa Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Enstitü Müdürü, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Açılışta, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kazakistanlı resim sanatçısı Gulnar Askarova ve Azerbaycanlı resim sanatçısı Rafael Aliyev, Kazakistanlı heykel sanatçıları Bagdat Sarsan ve Zhanna Nurgerbek ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptılar.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul; “Mağara duvarlarına yapılan çeşitli çizimler, sanatsal faaliyetlerin geçmişten bu yana sürdüğünün bir göstergesi”

Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof.Dr. Ali Efdal Özkul sergi açılış konuşmasında arkeolojik ve antropolojik çalışmaların ortaya koyduğu bilgilerin, insanoğlunun ilk çağlardan itibaren sanatsal özellikte ürünler ortaya koyduğunu belirterek, insanoğlu tarafından ilk çağlarında mağara duvarlarına yapılan çeşitli çizimler veya çeşitli heykellerin farklı amaçlar için yapıldığı düşünülse de, bu eserlerin sanatsal faaliyetlerin geçmişten bugüne kesintisiz sürdüğünün bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

“Sanat, dünyayı anlamanın bir yoludur. Çünkü sanat uygarlığın imzasıdır.”

Prof. Dr. Özkul; “Sanat, dünyayı anlamanın bir yoludur. Çünkü sanat uygarlığın imzasıdır. Bilimin yapmaya çalıştığı gibi sadece dünyanın fiziksel varlığını değil, tüm dünyayı ve özellikle insan dünyasını, toplumun dünyasını ve ruhsal deneyimi kavramanın yoludur. Sanat, geçmişte bilim ve teknikle benzer bir sınıflandırmanın içinde yer almıştır. Ancak sanat, teknikte olduğu gibi nesnelerin değişimini sağlayan bir ustalıktan ve bilimlerdeki gibi varlığı anlamaya çalışan bilincin bilme amacından daha öteye bir anlam taşır. Sanat, bir yanıyla teknik bir beceriyi, bir yanıyla da varlıkları tanımayı gerektirir.

Bir ressam, resim fırçasını kullanmada teknik beceriye sahip olmalıdır, bunun yanı sıra renklerin bilgisine de ihtiyaç duyar. Ancak sanatçının eserini oluşturabilmesinde aslolan yaratıcılık ve hayal gücüdür. Sanatçıların bu hayal gücünü kullanmalarında çoğu zaman bulundukları ortam ve çevre de doğrudan etkilidir. Örneğin, Kıbrıs adasının iklimi ve doğal güzellikleri ile Kıbrıs Modern Sanat Müzemizin düzenlediği çalıştayların sanatçılarımızın hayal güçlerine ve yaratıcılıklarına yaptığı olumlu etkiler, sanatçılarımızın eserlerinde gözler önüne çıkmaktadır. Aslında bu etkinin en büyüğü ise Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel’in sanatçılarımıza verdiği ilhamda gizlidir.

Günsel’i yollarda görmek için geri sayım başladı

Yakın Doğu Üniversitesi olarak eğitim, bilim, sağlık, teknoloji ve sanat gibi birçok alanda Kıbrıs Türk toplumuna verdiğimiz öncü hizmetlere çok yakında bir yenisini daha ekleyeceğiz. 2016 yılında temelleri atılan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli otomobili olan Günsel’in son aşamasına gelindiği ve çok yakında, sayılı günler içerisinde Günsel’i tüm ihtişamıyla yollarda görebileceğimizi müjdelemek isterim.

Zengin bir kültüre ve tarihe sahip olan Kazakistan ve Azerbaycan coğrafyalarının izlerini sanatçılarımızın eserlerinde görmek mümkündür. Bugünkü sergimizde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı resim sanatçısı Gulnar Askarova’ya ait “Sonsuzluğun eşiğinde” adlı 18 eser ve Azerbaycanlı resim sanatçısı Rafael Aliyev’e ait “Benim çocukluğum” adlı 23 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı heykel sanatçıları Bagdat Sarsan ve Zhanna Nurgerbek’e ait toplam 10 eserden oluşan iki ayrı kişisel heykel sergisi yer almaktadır. Sanatçılarımızdan Gulnar Askarova ve Rafael Aliyev eserlerinde figüratif, modern, soyut dışa vurumcu teknikler kullanmışlar, Bagdat Sarsen ve Zhanna Nurberbek ise yaptıkları heykellerinde Orta Asya Türk dünyasının geleneksel yaşam mücadelelerini ve efsanelerini tasvir etmişlerdir.” İfadelerini kullandı.

Gulnar Askarova; “Vatanımı ve halkımı temsil etmek benim için büyük bir gurur”

Kazakistanlı resim sanatçısı Gulnar Askarova, Protokol ve davetlileri selamlayarak başladığı konuşmasında, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in tüm sanatçılara gösterdiği ilgi ve destekten ötürü ve ayrıca, çalışma, üretme ve Modern Sanat Müzesi’nde iz bırakma fırsatı sunulduğu için teşekkürlerini dile getirdi. Askarova; “Bu tarih dolu, kutsal topraklarda çalışma ve en önemlisi vatanımı ve halkımı temsil etmek benim için büyük bir gururdur. Herkese başarılar ve refah dilerim” ifadelerini kullandı.



Zhanna Nurgerbek; “Türk kültürünün önemli bir kısmı heykelsi taş anıtlarda korunuyor”

Kazakistanlı heykel sanatçısı Zhanna Nurgerbek ise, Türk kültürünün önemli bir kısmının heykelsi taş anıtlarda korunduğunu vurgulayarak, “ Atalarımızın Avrasya'da BALBALTAŞAŞ'ta taştan yapılmış heykellerine bugün de hayran kalıyoruz. Bu, gelecek nesillere de ilham verebilecek bir örnektir. Resim ve heykel sanatını anlayabilen ve ona zaman değil, hayatını ayırabilen Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel ile tanıştığımıza çok mutluyuz. Kalbine, ruhuna ve harika ekibine teşekkür ediyoruz. Ayrıca küratörlerimiz Sembigali Smagulov ve Orazbek Esenbay’a da teşekkür etmek isterim. Çalışma sürecinde heykelin karmaşık teknik sorunlarla karşı karşıya çıktığımız bu zor yolumuzda yanımızda olan Prof. Dr. Ali Efdal Özkul’a şükranlarımı sunuyorum.” dedi.





Bagdat Sarsen; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi fikrine tüm yüreğimle inanıyorum.”

Kazakistanlı bir diğer heykel sanatçısı Bagdat Sarsen’de; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne vardığımda ve Yakın Doğu Üniversitesi’ni gördüğümde kampüse hayran kaldım. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi fikrine tüm yüreğimle inanıyorum. Bu nedenle, burada ürettiğim ve üreteceğim tüm heykellere, tüm çabalarımla katkı koyacağım. Kurucu rektör Dr.Suat Günsel’e bu fırsatı sunduğu için teşekkür ederim. “

Rafael Aliyev; “Gördüğümüz ilgi ve destekten ötürü minnettarız”

Azerbaycanlı resim sanatçısı Rafael Aliyev ise, eserlerinde figüratif, modern, soyut dışa vurumcu teknikler kullandığını vurgulayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunduğu süre içerisinde hem kendini geliştirdiğini hem gördüğü ilgi ve destekten ötürü minnettarlığını dile getirerek, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde kendisinin de imzasının olacağından ötürü onur duyduğunu belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise; bugün salona girer girmez farkındalık hissettiğini, resimlerin yanında heykelleri görmekten dolayı heyecanını gizleyemediğini belirtti. Bakan Taçoy, çevresindekilerin sürekli sergi açılışında olmasını ve ne yaptığını sorguladığını, bunlara verdiği cevabında ise, dünyanın acımasızlığının ve hayatın getirdiği yıpranmışlığın her zerresinde farklı bir olayın yaşanması gerektiğini vurguladığını, bu imkânları bulabilmek ve bunu yaşayabilmek için ise, günün çok kısa bir vaktini alsa bile, kendisini çok daha farklı bir ruh haline götürdüğünü ifade ettiğini belirtti.

Bakan Taçoy;“ Yaratmak sadece bilgi ve bilişimde değildir. Yaratmak bir sanat eseridir. İçindekini dışarıya yansıtmaktır.”

Bakan Taçoy; “Nasıl ki gecenin karanlığı, çevrenin, doğanın ve etrafımızdaki tüm çirkinliklerin örtülmesini sağlıyor ise sanatın ortaya koymuş olduğu anlatım da hayatta yaşadığımız birçok çirkin olayı çok daha farklı bir şekilde yansıtılmasını, anımsanmasını sağlıyor. İşte bu güzelliklerin içerisinde sanatın gerek size göstermiş olduğu ve yaşadığınız mutluluk, gerekse sizi acıların ötesine çıkartıyor olmasına şükretmek gerekmektedir. Yaratmak sadece bilgi ve bilişimde değildir veya bir araştırma ve geliştirmede de değildir. Yaratmak bir sanat eseridir. İçindekini dışarıya yansıtmaktır. Yaratmak, tarihi gördüğünüzden çok daha farklı şekilde göstermektir. İşte bahsettiğimiz tüm bu imkânların bir araya gelip bizimle paylaşıldığı yer Yakın Doğu Üniversitesi’dir. Bir kültürün sonraki zamanlarda gösterilebilmesini sanata borçluyuz. Sanat bizi rahatlatan bir durumdur, bunu yaratanlara görmemizi sağlayanlara teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Gümüş anahtar onur ödülü ve belgeler takdim edildi, kurdeleler kesildi

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı heykel sanatçıları Zhanna Nugerbek ile Bagdat Sarsen’e teşekkür belgeleri , Kazakistanlı resim sanatçısı Gulnar Askarova ile Azerbaycanlı resim sanatçısı Rafael Aliyev’e Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi. Sergiler, 24 Ocak 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.