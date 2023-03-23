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Tahsin Ertuğruloğlu, Osman Örek’in 24’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanı Osman Örek’in 24’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Tahsin Ertuğruloğlu, Osman Örek’in 24’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanı Osman Örek’in 24’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ertuğruloğlu mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türkü'nün milli mücadelesinde Dr. Küçük ve Rauf Denktaş ile birlikte en ön saflarda etkin görevler almış, önceki Başbakanlarımızdan şeçkin devlet adamı Osman Örek’i 24. ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun.”

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