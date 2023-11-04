Tahsin Mertekçi kabri başında anıldı

Eski milletvekili Tahsin Mertekçi, vefatının 6’ncı yıl dönümünde Yuvacık Kabristanlığı’ndaki mezarı başında anıldı.

ÖZKAN MERTEKÇİ: TAHSİN MERTEKÇİ'NİN ANISINI YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Mertekçi ailesi adına konuşma gerçekleştiren Özkan Mertekçi, abisi Tahsin Mertekçi'nın anısı karşısında konuşmanın çok zor olduğunu vurguladı ve anısı karşısında bir kez daha saygıyla eğildiklerini söyledi. Tahsin Mertekçi'nin anısını yaşatmaya devam edeceklerinin altını çizen Özkan Mertekçi, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

AVCI: MERTEKÇİ'NİN VEFATI TOPLUMUN KAYBIDIR

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı anma töreninde yaptığı konuşmada, Tahsin Mertekçi'nin anısı önünde konuşmaktan onur duyduğunu kaydetti. "Aramızdan bu kadar erken ayrılmasaydı, yaptıklarının iki katını yapardı" diyen Avcı, Mertekçi'nin vefatının toplumun bir kaybı olduğuna dikkat çekti. Tahsin Mertekçi'nin yaptıklarıyla iyi anılmaya devam edeceğinin altını çizen Avcı, "Yaptıkları yazılsa bir kitap olur. Anmak ve hatırlamak bizim görevimiz" dedi. Trafik Kazalarını Önleme Derneği'ne Mertekçi'nin yaptığı katkılardan da söz eden Avcı, Mertekçi'nin ailesine bir kez daha baş sağlığı diledi.

ÖZÇINAR: MERTEKÇİ TOPLUM YARARI İÇİN ÇALIŞTI

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da yaptığı konuşmada, Tahsin Mertekçi'nin Güzelyurt bölgesi için çok önemli bir kişilik olduğunu vurguladı. Özelde Yalova Spor Kulübü'ne genelde ise ülke gençliğine Mertekçi'nin katkılarından bahseden Özçınar, Mertekçi'nin siyaseti bıraktıktan sonra da toplum yararına işlere devam ettiğini söyledi. Mertekçi'nin Yeşilırmak'tan Dipkarpaz'a yaptığı yürüyüşü de hatırlatan Özçınar, trafik kazalarının ülkemizin kanayan yarası olduğunu belirtti.