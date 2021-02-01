Taner Ulutaş yazdı...Hükümet Topal ördeğe dönüştü işimiz hava cuva!...

Hükümet Topal ördeğe dönüştü işimiz hava cuva!...

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs ile ilgili yazımı 8 Mayıs 2020 tarihinde kaleme almıştım. Bizim gibi pandemiyi önlediğini sanan, ancak açılıp saçılan, ABD’nin, 800 bin nüfuslu St. Lois ile Japonya’nın 5 milyon nüfuslu Hokkaido Adası ve Güney Kore gibi olmayalım demiştim. Ne yazık ki, üzülerek söyleyeyim, korktuğumuz fazlası başımıza geldi.

Güney’de günde 7-8 bin test yapılırken ve alınan tedbirler sonrasında vaka sayısı 5-6 binlerden 100 civarına düşürülürken, bizde 2-3 bin test sonrasında çıkan vaka sayılarında sürekli artış gözlemleniyor. Kaldı ki, birçoğumuz temaslı olduğunu gizlemese, günde 40-50 vakanın kaçlara tekabül edeceğini hiç düşünemiyorum.

Bir zamanlar vaka sayısının çok fazla olması nedeniyle güldüğümüz Güney’i, orantıya vurduğumuz zaman vaka sayısında geçerken, Güney, Nisan - Mayıs ayı ile sonrası için turizm planlanması yapıyor. Biz ise Özel ile Kamu çalışanlarının maaş ve kesintileri kavgasını yapıyoruz. Bunun dışında gelir hanesi yüksek bir kısım insanlar, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu günlerde absürt açıklamalar ile cadı kazanının altındaki ateşin harelenmesine neden oluyor.

Başbakan ve bazı bakanların, Covit 19’u patlatarak, çatlatarak vede hoplatarak geldiğimiz bu günlerde, evine ekmek götüremeyen, özelde gün çalışıp gün yiyen insanlarımız için neler yapabileceklerini düşüneceklerine, cek ve caklar ile süsledikleri açıklamaları yerine, uzman doktorlarımızın, şimdilerde beş kişiden birinin yoğun bakıma girildiği yönündeki açıklamalarını dikkate almaları gerekir.

Kamuda maaşlara tırpan atmayı düşünen ve gerek özelde gerekse kamuda çalışan insanlardan fedakârlık isteyen hükümetimiz, nedense kendi maaşlarından veya yaptıkları harcamalardan fedakârlık yapmayı düşünmemesi inanın çok garip.

Üstüne üstlük, genel kurul, Meclis başkanı seçme, partisine yeniden başkan seçilme derdine düşen Başbakanımız, kamu çalışanlarından kesinti yapıldıktan sonra, bunu hayat pahalılığını ödemek için yaptık diyerek, kamuda çalışanları hedef tahtasına döndürdü. Sonrasında da, kem küm ederek, yanlış anlaşıldım diyerek zevahiri kurtarmaya çalışması, inandırıcılığını da yitirmesine neden oldu.

Asgari ücret belirlenmedi. Özelde çalışan, evine ekmek götürememe riski ile karşı karşıya kaldı. Özelde çalışanların yalnız bırakılması sonrasında ne haliniz varsa görün demek noktasına gelindi. Tabi ki buna bir hal çaresi bulmak yerine demagoji salatasını kaşıklamaya koyulduk. Özel olmadan, bir ülke kesinlikle ayakta duramaz tamam. Bu bir.

Arkasını dayadığı dayısı ve amcası sayesinde, torpil ile kamuya girenler haricinde, kamuda hakkı ile çalışan ve devlete büyük katkı sağlayan memur ve çalışan olduğu da bilinmeli. Her sıkıntıda şamar oğlanına döndürülen ve maaşına el uzatılan Kamu çalışanın maaş bordosu üzerinden, vergisinin peşin kesildiğini de unutmamak gerek. Ve Kamu olmadan bir ülkenin bırakın ayakta durmasını, diz üstünde bile duramayacağını da bilmemiz gerek. Buda iki.

Ekonomi pandemi süresinde dibe vurdu. Güney’de çalışanların yanı sıra, özelde çalışan İnsanların, gelirlerinde büyük düşüşler göze çarparken, devletin gelirlerinde de düşüşler göze çarpıyor. Hava alanı gelirlerinden ve ticaret durduğu için gümrük gelirlerinden de büyük ölçüde devletin gelir elde edemediği çok bilinmeyenli bir denklem değil. Sırada, öğrenci burs paralarının ödenmesi ile Sağlık Çalışanlarının ve polislerin ödenmemiş ek mesaileri var.

Bu nedenle, hükümetin yapacağı ilk icraatlardan birisi, kaynak yaratma açısından, vergi kaçaklarını önlemek olmalıdır. Bence önce vergideki beyan usulünden vazgeçmelidir. Beyan usulüne göre devlet ciddi gelir kaybına uğrarken, Maliyenin gelirlerini artırmak için gerçek gelir ve giderleri tespit ederek gerçek rakamlara ulaşmalıdır. Yoksa ikide bir maaşlara saldırmakla, filanca iş adamını gücendiririz, falan iş sahibini küstürür ve oy kaybına uğrarız ile bu işi sağlıklı yürütemez.

Pandemi nedeni ile beşinci vitesten ikinci vitese geçen ekonomide, alacak, verecek çekleri hem alacaklı hemde borçlu açısından sıkıntı yaratıyor. Keza ödeme güçlüğü nedeniyle, Maliyenin bir başka deyişle vergi dairesinin kasasındaki çeklerde bekleme durumunda kalıyor. Alacaklı parasını alamıyor, borçlu gelirlerinde önemli düşüş olduğundan borcunu ödeyemiyor. Asgari ücretli yaşam kalitesini artırmak için artış bekliyor. Bu sıkıntının giderilmesi için kredi verilecek gibi açıklamalar yapılıyor. Allah aşkına, Kredi taksitlerini ödeyemediği için zorlanan borçluya kredi verilerek kredisini aldığı kredi ile ödemesini sağlamak onun daha fazla yükümlülük altına sokmayacak mı? O ağır yükün altında ezilmesine neden olmayacak mı?

Başbakan Ersan Saner, Nisan’da 35 bin öğrenci getireceğiz diyor. Bende aşının lastiği patlak tomofil gibi ağır aksak geldiği bu durumda, aşı yok. Aşı bulmakta zorluk çekiyoruz dediğimiz noktada, aşı işi istenen seviyede gitmezse, avucumuzu yalayacağız desem abartıya mı kaçar? Ha lastik tamir edilir ve tomofil normal olarak yol alırsa, bir başka deyişle bu toplumun büyük bölümü aşılanırsa o zaman olur derim.

Pandemi dönemi yeni fırsatçılarda yarattı. Aracı, üreticiden aldığı malı, denetim olmadığından, fahiş fiyatla marketlerdeki tezgâha koyma derdine düştü. Peki denetlemek ve alım gücü düşen insanları Allah’a havale edilmesi kolaylığına kaçarak, ne bileyim bazı ürünlere narh koymak çok mu zor?

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin önerilerini dinlemeyerek, onu neredeyse kalp krizi geçirme noktasına getirerek, Sağlık Üst Kurulu ile aldığı kararları kabul etmeyerek, bu kararların ekonomiyi batıracağını söyleyenler, cebinde akrep olan vergi verme düşmanı, villa ve son model arabalara sahip bazı iş adamlarını silkelemelidir.

Yasakları koyanlar, denetim olmadığı için maskesiz insanların markete gidiyorum adı altında veya evde canım sıkıldı diyerek sokaklarda cirit atmasını önleyici tedbirler almalıdır. Birçok parkta örneğin Barış Manço parkında, Lefkoşa belediyesinin almış olduğu tedbirlere rağmen, ma aile parkta maskesiz cirit atmayı iş yaptık sananları denetlemelidir. Belediyenin pandemi nedeni ile yasakladığı spor aletlerinin kurdelesini kesmeyi ve üzerinde pineklemeyi marifet sananları yola getirmelidir.

Sokaklarda arabalarını cayırdatarak caga satanları, Kaymakamlığın önüne gelene verdiği izin sonrasında, şehirlerarası trafik yoğunluğu yaratanları hizaya getirmeli ve artan vakaları önlemelidir. Yoksa topal ördeğe dönüşen hükümetin işi hava cuva olur

GÜNÜN FIKRASI

Öpüşmem!..

dünyada sadece bir çift kalan nadir bir ayı türünün erkeği ölmüş.

bu ender hayvanın üreme ihtimali sıfır. bu yüzden soyu tükenecek.

ne yapalım diye düşünmüşler; kurullar toplanmış, çözüm yok.

bir türk bilim adamı şöyle demiş:

'bizim memlekette bir hayati abi var. söylemesi ayıp, aynen bu

ayıya benziyor, hatta daha kıllıdır.

ondan rica edebiliriz. 150-200 dolar da ödül verdik mi bu iş tamam!

ayıların soyunu ancak bu yöntemle kurtarabiliriz.'

bakmışlar başka çare yok, hayati abiye gitmişler ve durumun önemini,

yapacağı hizmetin büyüklüğünü

anlatmışlar, bir de 'karşılığında 150 dolar söz konusu' demişler.

hayati abi bir an düşündükten sonra, 'olur ama..' demiş, 'üç şartım var.'

herkes büyük bir sevinç içinde ama daha çok merakla,

'nedir şartların?' diye sormuşlar...

hayati abi bir çırpıda sıralayıvermiş:

1. öpüşmem.

2. yavru erkek olursa rahmetli babamın adını koyarsınız.

3. 150 dolar çok, en fazla 50 dolar veririm

GÜNÜN SÖZÜ

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