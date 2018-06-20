Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Hüseyin Özgürgün, Cenk Mutluyakalı'nın yazısında sizin 31 dakikada banka hesabınızdaki para akışını ve sonunda da 4 milyon kusur Törkiş Liranın çekildiğini belirtmişti. Tabi bu para akışı eski Başbakan olduğunuz için ilgi çekti ve gündeme bomba gibi düştü. Ancak söz konusu olan paranın akışı değil, bankanın sizin özel hesabınızı gizlilik ilkelerine aykırı olarak deşifre etmesidir. Sn. Özgürgün hadde bu bankadan bir şekilde sızdırıldı.Pekjbunları kimlerin dağıttığı da bence sorgulanmalı. Varsa ‘Brütüs’ler ortaya çıkartılmalı.Bazıinsanlarla yüz yüze konuştuğun zaman bunu halledebilirsin. Ancak bazı insanların hangi yüzüne doğru konuşacağına karar veremezsin.

**

Sn. Serdar Denktaş, hayat pahalılığı ödeneğinin altı ayda bir değil iki ayda bir verileceğini açıkladınız. Bütçenin Meclis’te geç onaylanması nedeniyle yılın zor geçeceğini ifade ederek, bunun vatandaşa yansımaması için elinizden geleni yapacağınızı vurguladınız. Vallahi bu açıklamanız bataryalarınızı doldurdu ve inanın o pozitif enerji ile milletin kalplerinin en müstesna yerindeki sevginin kapsama alanına girdiniz. Sn. Denktaş, Şekibe abla, Allah Serdar ovlucuğumdan razı olsun. Ayın ortasını iple çekerken bukez sonunu iple çekeceğiz. Bir insanın yatmadan önceki duasında yer almak duaların en hayırlısında yer almak demektir. Serdar ovlucuğum yaptığı ile binlerce duada yer alacak dedi.

**

Sn. Akın Akı, bağımsız Girne Belediye Başkan adaylığın öncelikle hayırlı olsun. Bireysel Hizmet için değil halka hizmet için adayım diyorsun. Da arkanda bir parti desteği olmamasının yanısıra makam gücü de olmayınca sesin 7 desibel şiddetinde değil 3 desibel şiddetinde çıkıyor. Yapacaklarını duyurmak da böylece sanırım yeterli ses gücüne ulaşmadığı gerekçesi ile zor duyuluyor. Sn. Akı, sen onu bunu boş ver. Kim seninle bu yolda yürümeye hazırsa, onun elini tut ve asla seninle çıktığı yolda onun elini bırakma. Ve inanın, bir gün bizlerde kar taneleri gibi bir birine zarar vermeden yol almasını mutlaka öğreneceğiz.

**

Sn. Nidai Güngördü, BRT sizi BRT’de yayınlanacak programa davet etmediği için yalnız size değil, tüm vatandaşlara, özellikle Girne’de yaşayan insanlarımıza büyük ayıp etti. Tüm Girne Belediye Başkanı adaylarının katılacağı açıklanan “Yerel Seçim 2018” programına davet edilmemiş olmanız tek kelime ile ‘aymazlıktır’ ve bunun özrü de yoktur. Sn. Güngördü, BRT yetkilileri devlet katkıları ile 1500 feet yüksekte uçmayı marifet sayıyor. Bir gün o yetkililer ‘Ozon ‘ tabakasının delineceğini ve burun üstü yere çakılacaklarını hiç hesaplamıyorlar.

**

Sn. Harun Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell Müdürü olarak yaptığınız açıklamada Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti bu yıl da işbirliğine devam edeceğinizi açıkladınız. Adamızın ve dünyanın en önemli doğal zenginliklerinden olan kaplumbağaların nesillerini sürdürme mücadelesine verilen destek güzel. Güzel Kıbrıs’ımıza gönülden bağlıyız ve sahillerimize bıraktığımız tek iz ayak izimiz olsun diyorsunuz Da, Hacı amca, Sn. Maden, altın madeni olarak gördüğü cebimizde de lütfen ayağının izini bırakarak ceryanınbizleri teptiği gibi cep telefonu konuşmalarının bizi tepmesini hafifletse diyor. Neriman Teyze de, romingdediler ceping oldu.Aldığımız telefonlar bozuk çıkınca fiyatları cebimizi yakarken cisimleri çöp tenekelerini yaktı diyor. Sn. Maden, Papatyalar yapraklarının sevgiye ait fal bakılmasına, belki bir gün insanlara sevmeyi öğretebilirim umuduyla yaşar. Sizin antenlerde cep yakmadan, insanlara sevgi ile konuşmayı öğretse diyorum.

**

Sn. Ceyda Püsküllü, öncelikle Mağusa Belediye Meclis üyeliği adaylığınız hayırlı olsun. Girne’nin Püsküllü bölgesi fosseptik çukuruna döndüğü için denizine bile girilmiyor. Ancak Ceyda bölgesinin Püsküllü bölgesi, her çeşit çiçekler ile bezendiği için insanlara güzellikler saçıyor. Habibe Teyze, Ceyda Püsküllü seçilmesi halinde ayni güzellikleri Mağusa’ya da yaşatacak diyor. Hacı amca ise bazıları yabancı şarkı gibidir. Dinleyeni çok ama anlayanı az. Ceyda kızımız ise listenin en üst sırasındaki şarkı gibidir. Dinleyeni de anlayanı da çoktur. İnşallah sandıktan hızla çıkacak diyor.

**

Sn. Abdullah Bilgen, CSP Taahhüt Ticaret LTD. Direktörü olarak, Büyükkonuk Belediyesi tarafından dolandırıldığınızı ve 250 bin lira zarar ettiğinizi söylediniz. Bir başka deyişle Büyükkonuk Belediyesine 4 yıl önce katran sattığınızı ve size verilen 250 bin TL’lik çekin karşılıksız çıktığını belirttiniz.Sn. Bilgen 4 yıl önce Sezai Sezen, fırınından ekmek dağıtır gibi seçimi kazanması için birçok çek dağıtmış ve belediyeyi de çek yasağına sokmuştu. Siteminizde çok haklısınız. Belediyeyi bu duruma sokanlar gerekli cezaları alamadılar ve olan yine sizlere oldu.Abdullah Bey,önemli olan yetenek cahili idarecileri, icraatları sonrasında yaptıkları hataları cezalar ile susturabilmektir. Ancak hükümetlerimiz bu konuda ceza verme özürlü ve yeteneksiz olduğu için olan yine sizlere oluyor.

**

Sn. Osman Bican Güzelyurt Belediye Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, paranın gücü ile değil aklımızla kazanacağız.Belli kesimleri zengin eden değil, halkımızın tek bir kuruşunu bile yine halkımıza hizmet olarak sunan bir belediye yaratacağız.Şeffaf, adil, dürüst olacağız. Güzelyurt için geliyoruz diyorsunuz. Aman sürat felaket getirir. Stoplarınız patlar. El freniniz tutmaz ve araba tumba olur. En iyisi siz şimdiki gibi normal süratte bir başka deyişle emin adımlarla gelin ki, bir felaket olmasın. Sn. Bicen, bu seçim yarışında iyi gidiyorsunuz. Belki birileri bırakın yahu küçük bir azınlığa hitap ediyor diyebilir. Ancak, kaliteli yalnızlık, düzemce kalabalıktan her zaman daha iyidir. Çünkü düzmece kalabalık çok çabuk dağılırken, kaliteli yalnızlık hiçbir zaman kaptanı yalnız bırakmaz.

**

Sn. Bedia Balses Çeliker,devlette görevli öğretmelerin okulda ders verdiği ayni öğrencilerine evde veya dershanede özel ders vermesi neyle açıklanır? Devlet o yüzden para vermiyor mu bu insanlara? Aynı hocalar sınav soruları hazırlayıp özel ders verdiği öğrencilerini sınava sokmuyor mu? özel derslere, dershanelere akıtılan paralar, at yarışına dönen çocuklar, bilgisiz ama diplomalı kocaman bir ordu. Bu nereye kadar sürecek böyle diyorsunuz. Denetleme özürlü KKTC’de ‘Bol kepçe lokantası’ faaliyette olduğu sürece bu tekerlek dönecek birileri de bizlerde o tekerlek dönerken izleyecek. Bedia hanım, hak edenlere haddlerini bildirmek bir fakiri giydirmek kadar sevaptır. Ancak o haddi kim bildirecek o da merak konusudur. Ülkede hele hele seçim zamanlarında kolumuza takacağımız siyaset elbisesi giymiş insanlar çok. Ama ne yazık ki, bunlar arasında ömrümüze ömür katacaklar yok.

**

Sn. Halil Güney, Büyükkonuk belediye başkan adaylığınız hayırlı olsun. Zor bir yarışa girdiniz. Rakipleriniz güçlü. Rakiplerinizi destekleyen partilerin dışında sizi de destekleyen YDP var. YDP’yi de bölgedeki Türkiyeli kökenli kardeşlerimizin desteklediğini düşünürsek, sizin şansınızın hiçte yabana atılmadığını görüyoruz. Sn. Güney, kan ve kemik her insanda bulunur. Farklı olan yürek ve niyettir. Seçime korkusuzca girdiğinize göre sizde o yürek, hedef belirlediğinize göre de niyet var demektir. Kolay gelsin.

**

Sn. Yusuf Çocuk, Ulusal Birlik Partisi amblemi altında, Lefkoşa Belediyesi Meclis üyesi adayı olduğunuzu öğrendik. Hayırlı olsun. 17 numaralı aday numarası ile belediye ve meclis üyeleriseçimlerindetümhalkımızdan destek bekliyorum dedin. İş adamlığındaki başarını, belediyede gösterebileceğini düşünenlerdenim. Soy adınının ‘Çocuk’ olduğunu görenler, bu çocuğun belediyede işi ne diye düşünmesinler. Bence o çocuk iş alanında çok büyüdü ve birçok insana ekmek veriyor. Yusuf Çocuk ile benim gibi birçok insanın fikirleri farklı olabilir. Mesele ayni fikirde olup anlaşmak değil. Mesele ayrı fikirlerde olup, birbirinin yeteneklerine saygı duyabilmektir. İşte böyle davrananlara ‘İnsan’ denir. Ve insanlar iş yapacakları seçer.

**

Sn. Timuçin Pirgalıoğlu, LEfke Belediye Başkan adayı olarak nihayet cismini gördük, sesini de duyduk. Hasibe Teyze az daha gazetelere kayıp ilanı veriyordu. Ancak sosyal medyadaki videonu görünce bundan vazgeçti. Videonda Lefke’ye yeni yüz gelecek, günü geldiği doğru zaman. Hedef yüzde 50 diyorsun. Da, bizim Ebuzittin amca Timuçin ovlucuğum o iş biraz zor diyor.Timuçinovlucuğum sevilir ve sayılır. Ancak önünde Fransızların ünlü majino hattı gibi geçilmesi zor bir hat var. Haaaa Leopar Tankı gibi olursa bu hattı yıkabilir diyor. Timuçin gardaş, çok iyi gidiyorsun ama kızların ‘Beyaz Yatlı’ prenslerini beklediği gibi Lefke Timuçin’i beklemiyor. Full çeken bataryan ile onların kapsama alanına girmen şart. Bataryaları sarj için kolları sıvaman gerekiyor.

Günün Fıkrası:

Askere gerek yok

Dünyada suç işleyip Cehenneme gönderilenler Allah tarafından kamplara ayrılmış. Bir gün Cehhennemi teftişe giden bir Melek, etrafı tel ile çevrili içinde ateş yanan bir kuyunun başında durmuş.

Kuyunun başında ellerinde otomatik silahlar bulunan Amerikan Askerleri sürekli olarak kuyuya bomba atıp ateş ediyorlardı. Melek askerler niçin bomba atıp ateş atıyor diye sorunca kuyudan kaçmak isteyen çok. Bunun için Amerikan askerleri buraları korumakla görevli demiş. Melek kafa sallayarak yürümüş.

Biraz ileride bir başka kuyu görmüş. Onun başında da Nazi Askerleri habire tuttuklarını fırına atıyorlardı. Yine bomba ve makineli tüfekler ile kuyuya da ateş ediyorlardı. Kafa sallayarak yine yürümüş bizim Melek. Öyle bir yere gelmiş ki, kuyunun etrafında ne tel örgü var. Nede asker. Cebrail efendiye niçin bu kuyunun başında asker yok diye sormuş. Cebrail hemen cevap vermiş. Bu kuyuda Kıbrıslılar var. Kuyudan çıkmak isteyeni diğer Kıbrıslı ayağından tutup aşağı çekiyor. Kuyunun duvarına basıp yükselmek isteyeni de ayağından aşağı indiriyorlar. Bunun için buralarda askere ve bekçiye ihtiyaç yok demiş.

Günün Sözü:

Hayat ne aşk davasıdır

Nede ekmek kavgasıdır.

Hayat

İnsan kalabilme mücadelesidir.

Şerefinle, namusunla onurunla