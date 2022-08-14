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Tansay Doğu CTP Güzelyurt Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu açıkladı

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Tansay Doğu CTP Güzelyurt Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu açıkladı
Tansay Doğu CTP Güzelyurt Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu açıkladı

İşte o açıklama;

Siz değerli halkımızın güvenini ve sevgisini kazanıp; yerel yönetimlerde 12 yıl boyunca meclis üyeliği ve sorumluluğunu üstlendim. Bana verilen yetkiler kadarıyla bu görevi layıkıyla yerine getirdim. Ancak bundan sonrası için de elimden gelemeyen ve yetkilerimi aşan tüm eksiklikleri düzeltebilmek adına Kasım ayında gerçekleşecek olan Belediye Başkanlığı seçiminde halen meclis üyeliğini üstlendiğim Cumhuriyetçi Türk Partisi' (CTP) nden aday adayı olduğumu siz kıymetli Güzelyurt halkıyla paylasmaktan onur duyarım.

TANSAY DOĞU

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