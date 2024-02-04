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Tarım Bakanı Çavuş, Kuzucuk köyü üreticisiyle buluştu!

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş; Kuzucuk Köyü'nde bölge halkı ve üreticilerle bir araya geldi.
Tarım Bakanı Çavuş, Kuzucuk köyü üreticisiyle buluştu!

Çavuş, doğal afetlerin sebep olduğu felaketlerin oluşmaması için çalışmalar yapmış olmamıza rağmen bazı bölgelerde aşırı yağışlar ve dolu büyük hasarlara neden oldu dedi.

Özellikle belli başlı köylerde hasarın daha da büyük olduğuna dikkat çeken Çavuş, Can kaybımızın olmamasıyla teselli bulduk dedi.

Tarımsal üretim zararı olan tüm köylere ilgili dairelerle birlikte ziyaretler gerçekleştirmeye çalıştıklarına da değinen Çavuş, Bölgelerde durum değerlendirmesi yaptık, vatandaşlarımızın yaşadıklarına ortak olmaya ve neler yapılabileceği konusunda çözüm üretmeye çalıştık.

Süratli bir şekilde mağdur olan üreticilerimizin mağduriyetini gidermek için Bakanlığımızın ilgili dairelerine müracaat etmeleri gerektiğini de dile getiren Çavuş, Kuzucuk ve zarar gören tüm bölge ve köylerimize geçmiş olsun dileklerini de iletti.

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