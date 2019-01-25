Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 18-24 Ocak 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Domates Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Armut Ankara, Şili Biber ,Cennet Meyvesi, Salatalık, Balya ,Kepek ,Karma Yem, ,Ayçiçek Küsbesi, Patlıcan, Arpa, Buğday, Mantar, Siyah Üzüm ve Kabak olmak üzere 58 numuneden 56 ‘sı temiz olup 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Deftera Gıda’ya ait ithal patlıcan ve domates ürünlerinden alınan numunelerde yapılan laboratuvar analizi neticesinde, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine MENŞEİNE İADE veya İMHA edilecektir.
Yerli ürünlerden Biber Çeşitleri, Mandora Mandarin,Patlıcan, Salatalık, Domates, Enginar ve Marul olmak üzere 27 numuneden 25’i temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Atlılar köyünde enginar üretimi yapan Mehmet Çetiner ve İncirli köyünde kapya biber üretimi yapan Ali Kansu’nun ürünlerinden alınan numuneden yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar DURDURULMUŞTUR.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Erkan Gök İthal Elma(Stk) Temiz
2 Erkan Gök İthal Armut Ankara Temiz
3 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz
4 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz
5 Orc Foods Ltd. İthal Domates Temiz
6 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
7 SVS Tic. Ltd. İthal Kabak Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
10 Engin Hürsen Ltd. İthal Domates Temiz
11 Deftera Gıda İthal Elma(Stk) Temiz
12 Halil Kasap Paz. İthal Kabak Temiz
13 Deftera Gıda İthal Şili Biber Temiz
14 Deftera Gıda İthal Patlıcan Limit Üstü
15 Deftera Gıda İthal Domates Limit Üstü
16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Ayva Temiz
17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Salatalık Temiz
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz
20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz
21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz
22 Köşe Tic. İthal Elma(Stk) Temiz
23 Köşe Tic. İthal Elma(G.S) Temiz
24 Köşe Tic. İthal Domates Temiz
25 Orc Foods Ltd. İthal Elma Arjantin Temiz
26 Orc Foods Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
27 Orc Foods Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
28 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
29 SVS Tic. Ltd. İthal Mantar Temiz
30 SVS Tic. Ltd. İthal Patlıcan Temiz
31 SVS Tic. Ltd. İthal Kabak Temiz
32 SVS Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz
33 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
34 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
35 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
36 Nuri Ersoy Ltd. İthal Patlıcan Temiz
37 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kabak Temiz
38 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz
39 Nuri Ersoy Ltd. İthal Salatalık Temiz
40 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
41 Nuri Ersoy Ltd. İthal Domates Temiz
42 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz
43 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
44 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
45 SVS Tic. Ltd. İthal Ayva Temiz
46 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
47 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
48 Levent San. Şti . Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
49 Pınarlı Tarım İthal Yem Temiz
50 Hayvan Ür. Ve Yet. Bir. İthal Balya Temiz
51 Özçağ Free Port İthal Kepek Temiz
52 TÜK İthal Arpa Temiz
53 TÜK İthal Yem 14 Temiz
54 TÜK İthal Yem 16 Temiz
55 TÜK İthal Besi Yemi Temiz
56 TÜK İthal Yem 19 Temiz
57 TÜK İthal Yem 15 Temiz
58 M.Hacı Ali Ltd İthal Buğday Temiz
59 Hüseyin Gazi Mormenekşe Enginar Temiz
60 Cuma Hakkan Yeşilyurt Mandora Mandarin Temiz
61 Mehmet İnal Yeşilyurt Mandora Mandarin Temiz
62 Faruk Özenli Yeşilyurt Mandora Mandarin Temiz
63 Koray Kansu Doğanköy Patlıcan Temiz
64 Koray Kansu Doğanköy Salatalık Temiz
65 Ahmet Kayım Çatalköy Marul Temiz
66 Ali Yeşil Mağusa Salatalık Temiz
67 Ramazan Ateş Mağusa Sivri Biber Temiz
68 Niyazi Esergül Mağusa Sivri Biber Temiz
69 Mustafa Tat Mağusa Kabak Temiz
70 Zahide Yıldırım Mağusa Sivri Biber Temiz
71 Abdullah Çoşkun Mağusa Domates Temiz
72 Kemal Sofu Aydınköy Domates Temiz
73 Ali Kandulu Aydınköy Salatalık Temiz
74 Ali Kandulu Aydınköy Siyah Patlıcan Temiz
75 Hasan Akın Gaziveren Mandarin Temiz
76 Mustafa Eltutar Güzelyurt Marul Temiz
77 Mehmet Ekenleroğlu İskele Enginar Temiz
78 Fatma Sesigüzel İskele Enginar Temiz
79 Ümmet Pipalı Mormenekşe Enginar Temiz
80 Mustafa Zurnacılar Mormenekşe Enginar Temiz
81 Mehmet Çetiner Atlılar Enginar Limit Üstü
82 Eylem Açıkyıldız Çayönü Patates Temiz
83 Ali Kansu İncirli Kapya Biber Limit Üstü
84 Ali Kansu İncirli Patlıcan Temiz
85 Ali Kansu İncirli Domates Temiz
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