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Tarım öğretiminin başlangıcının 173. yıldönümü kutlandı

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Tarım öğretiminin başlangıcının 173. yıldönümü, Ziraat Mühendisleri Odası ev sahipliği ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi Tarım Teknolojileri Fakülteleri işbirliği ile Güzelyurt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde kutlandı.
Tarım öğretiminin başlangıcının 173. yıldönümü kutlandı

Tarım öğretiminin başlangıcının 173. yıldönümü, Ziraat Mühendisleri Odası ev sahipliği ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi Tarım Teknolojileri Fakülteleri işbirliği ile Güzelyurt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde kutlandı.

Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamada, oda tarafından organize edilen etkinliğin açılış konuşmalarını, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, KTMMOB Başkanı Selcan Akyel, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ercilasun, Lefke Avrupa Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Atilla Aşkın, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahsen Işık Özgüven, Çiftçiler Birliği Başkan Yardımcısı Metehan Erel, Güzelyurt-Lefke Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Sami Dayıoğlu’nun yaptığı kaydedildi.

ERCİLASUN

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ercilasun konuşmasında, tarım öğretiminin başlangıcının kutlama etkinliklerinde bu yıl ilklerin yaşandığına değindi. Çoğunlukla Lefkoşa’da ve Tarım Bakanlarının katılımı ile gerçekleştirilen etkinliğin bu yıl ilk kez Güzelyurt’ta düzenlendiğini bununla birlikte ilk kez Milli Eğitim ve Kültür Bakanı katılımı ile yapıldığını dile getirdi.      

Ercilasun, tarımsal öğretimin 1846 yılında İstanbul Yeşilköy Aymama Çiftliğinde Mekteb-I Zirai Şahane ismiyle başlamış olduğunu ve bugün iki üniversitemiz ile bir meslek lisesinin tarım bölümüyle devam ettiğini ifade etti.

Ülkedeki ilk zirai okulun İngiliz Sömürge Dönemi’nde 1939 yıllında Güzelyurt’ta açıldığını belirten Ercilasun, Kıbrıslı Türklerin tarımla ilgili ilk eğitim kurumunun 1950 – 1968 yılları arasında Beyarmudu Ziraat Koleji olduğunu belirtti.

Tarımın stratejik ve sürekli gelişmekte olan bir sektör olduğuna bununla birlikte dünyada öneminin her geçen gün artığına değinen Ercilasun, tarım üretiminin temel hammaddelerinin toprak ve su olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Ercilasun, sürdürülebilir bir tarım için bu kaynaklara zarar verilmeden yararlanılmasını ve korunması gerektiğini de söyledi.

Ülkede su yetersizliğinin hala en önemli sorun halinde olduğunu belirten Ercilasun, tarımsal üretimin su yetersizliğinden olumsuz etkilendiğini, toprakların tarımsal amaçlar açısından korunması ve birim alanına düşen verimin artırılması gerektiğini ifade etti.

Ercilasun, Türkiye’den gelen suyun tarıma aktarılması ile birlikte tarımsal öğretimin daha da önem kazanacağını, özellikle üniversitelerdeki tarım fakültelerinin yeni ve modern bilgileri, mühendisler aracılığı ile üreticiye aktarmasıyla tarımda rekabet şansının artacağını belirtti.

Kutlama töreni Prof. Dr. Uygun Aksoy tarafından verilen ‘’Tarımda Sürdürülebilirlik, Fırsat Penceresi"  konulu seminer ile son buldu.

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