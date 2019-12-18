Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliği protokolü imzalanacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde Tarım ve Kırsal Kalkınmaya yönelik Yaşam Boyu Eğitim kursları düzenlenmesi ve eğitimini tamamlayanların mesleki yeterliliğinin sağlanması ile ilgili işbirliği protokolü i