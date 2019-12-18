Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliği protokolü imzalanacak

AB Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Projesi kapsamında ise müfredatların hazırlanması konusunda destek sağlanmaktadır.
İmza töreni, 19 Aralık Perşembe günü (yarın) saat 11.00’de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda yer alacak.
AB Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Projesi kapsamında ise müfredatların hazırlanması konusunda destek sağlanmaktadır.
İmza töreni, 19 Aralık Perşembe günü (yarın) saat 11.00’de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda yer alacak.
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