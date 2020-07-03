Tat ve koku kaybı, Koronavirüs hastalığının en belirgin semptomlarından biri

Bir süre önce Journal Of Otolaryngology dergisinde yayınlanan bir çalışmada kulak, burun, boğaz (KBB) hastalarının yüzde 90’sının Koronavirüsten kurtulduğu bilgisi verildi.



Tat ve koku kaybının, Koronavirüs hastalığının en belirgin semptomlarından biri olduğu biliniyor.



Uluslararası araştırma ekibi, İtalya’da 187 Koronavirüs hastası üzerinde yaptığı araştırmada tat ve koku kaybı yaşayan hastalardan, bir ay sonra tekrar koku ve tat alma duyularını değerlendirilmeleri istendi. Hastalardan 113’ü tat ve koku duyularında değişiklik hissettiklerini aktardı. Araştırmaya katılanların 55’inin tamamen iyileştiği, 46’sının semptomlarından da iyileşme görüldüğü, 12’sinin ise semptomlarında değişiklik olmadığı belirtildi. Şiddetli semptomlar gösterenlerin iyileşme sürecinin daha uzun sürdüğü kaydedildi.

Araştırmacılardan Dr. Claire Hopkins, ekibinin kronik semptomları olanlar üzerinde daha fazla araştırma yaptığı bilgisini verdi.



Hopkins açıklamasında şunları söyledi:



“Topladığımız veriler, hastaların büyük çoğunluğunun iyileşeceğini ancak bazıları için iyileşmenin daha yavaş seyredebileceğini gösteriyor. Daha hızlı iyileşenlerde virüsün sadece burunlarındaki hücreleri etkilemesi muhtemel görünüyor.”



Claire Hopkins ayrıca virüsün daha yavaş iyileşenlerin koku duyusundan sorumlu sinir hücreleri etkilemiş olabileceğini ve bu hücrelerin iyileşmesinin daha uzun zaman alabileceğini kaydetti.