  • BIST 9339.39
  • Altın 4167.855
  • Dolar 38.9582
  • Euro 44.3816
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAİBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 45 kişi adliyeye sevk edildi

Tatar: Bu ortamda üçlü görüşmeye gerek yok

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín Cuellar ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.
Tatar: Bu ortamda üçlü görüşmeye gerek yok

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín Cuellar ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, mülkiyet meselesinin ana gündem maddesi olduğunu ifade ederek, Holguin’e tutuklamalardan rahatsız olunduğu ve olmaması gerektiğini söylediğini belirtti.

“Bu terör faaliyetleri artık durmalı” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı otoritenin var olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Holguin’den son gelişmeleri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletmesini istediğini belirterek, “Bütün bunların durması gerekiyor” dedi.

Holguin’in mülkiyet meselesini dikkatle dinlediğini, birtakım girişimler yapacağını kendisine ilettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, “Esas mağdur olan Kıbrıs Türk halkıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, çeşitli iş birlikleri gündemdeyken Rum Yönetimi’nin bu şekilde saldırıya geçmesinin doğru olmadığını kaydetti.

BM’ye büyük sorumluluklar düştüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Holguin’e bu görüşmenin tüm notlarını direkt olarak Guterres’e iletmesini söylediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Özellikle mal-mülk konusunda samimiyetsizliği, bizleri çok üzdüklerini, bunun tolere edilecek bir taraf olmadığını ve bunun düzeltilmediği takdirde başka konuları da sağlıklı bir şekilde görüşebilmenin de pek mümkün olamayacağını ilettim” diye konuştu.

Mülkiyet meselesinin Kıbrıs’ın kuzeyinde rahatsızlık yarattığını bir kez daha dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu ortamda Hristodulidis ile üçlü görüşmeye gerek yok. Bu konuların düzeltilmeden üçlü görüşmenin kimseye bir faydası olmadığını Holguin’e aktardım” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Euro ve Sterlin’den yeni rekor26 Mayıs 2025 Pazartesi 08:16
  • Polisten sürücülere sis uyarısı26 Mayıs 2025 Pazartesi 08:15
  • İskele'de inşaattan düştü25 Mayıs 2025 Pazar 15:53
  • Trafik denetimlerinde 289 sürücü rapor edildi25 Mayıs 2025 Pazar 14:49
  • TDP, Sosyalist Enternasyonel Konseyi toplantısına katıldı24 Mayıs 2025 Cumartesi 15:05
  • Marketten iki adet enerji içeceği aldı, tutuklandı!24 Mayıs 2025 Cumartesi 15:03
  • Gayretköy'de korkutan yangın...24 Mayıs 2025 Cumartesi 10:42
  • DAÜ Color Fest’le renklendi24 Mayıs 2025 Cumartesi 10:41
  • 2.5 milyon TL’lik altını Kuzey’e taşıdı, Metehan Sınır Kapısı’nda yakalandı24 Mayıs 2025 Cumartesi 10:40
  • Polis gürültü şikayetiyle kontrole gittiği evde 5 kaçak yakaladı!24 Mayıs 2025 Cumartesi 10:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti