Tatar: Bu ortamda üçlü görüşmeye gerek yok

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín Cuellar ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, mülkiyet meselesinin ana gündem maddesi olduğunu ifade ederek, Holguin’e tutuklamalardan rahatsız olunduğu ve olmaması gerektiğini söylediğini belirtti.

“Bu terör faaliyetleri artık durmalı” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı otoritenin var olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Holguin’den son gelişmeleri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletmesini istediğini belirterek, “Bütün bunların durması gerekiyor” dedi.

Holguin’in mülkiyet meselesini dikkatle dinlediğini, birtakım girişimler yapacağını kendisine ilettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, “Esas mağdur olan Kıbrıs Türk halkıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, çeşitli iş birlikleri gündemdeyken Rum Yönetimi’nin bu şekilde saldırıya geçmesinin doğru olmadığını kaydetti.

BM’ye büyük sorumluluklar düştüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Holguin’e bu görüşmenin tüm notlarını direkt olarak Guterres’e iletmesini söylediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Özellikle mal-mülk konusunda samimiyetsizliği, bizleri çok üzdüklerini, bunun tolere edilecek bir taraf olmadığını ve bunun düzeltilmediği takdirde başka konuları da sağlıklı bir şekilde görüşebilmenin de pek mümkün olamayacağını ilettim” diye konuştu.

Mülkiyet meselesinin Kıbrıs’ın kuzeyinde rahatsızlık yarattığını bir kez daha dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu ortamda Hristodulidis ile üçlü görüşmeye gerek yok. Bu konuların düzeltilmeden üçlü görüşmenin kimseye bir faydası olmadığını Holguin’e aktardım” dedi.