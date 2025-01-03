Tatar: Haspolat kapısının açılmasına yönelik ortak bir irade ve güçlü destek var

Tatar, Haspolat’ta incelemelerde bulundu. Bölgede açıklama yapan Tatar, “Lefkoşa’da yeni kapı açılması Kuzeye de Güneye de katkı sağlayacak... Haspolat kapısının açılmasına yönelik ortak bir irade ve güçlü destek var" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haspolat’ı ziyaret ederek, açılması öngörülen yeni sınır kapısıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Lefkoşa’da yeni sınır kapısı açılmasının Kuzeye de Güneye de olumlu yansıyacağını ve katkı sağlayacağını belirten Tatar, Haspolat’ta açılacak bir kapının karşılıklı ticareti artırması yanında Metehan Sınır Kapısı'nın da yükünü hafiflerceğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Lefkoşa Türk Belediyesi ile ekonomik örgütler de destek verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, inceleme öncesinde Haspolat Muhtarlığı binasında basına açıklama yaptı. Tatar’a, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu da eşlik etti ve destek belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar basın açıklaması sonrası, Cumhurbaşkanlığı heyeti, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve askeri heyetle birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

"LEFKOŞA'DA YENİ KAPIYI DESTEKLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni kapılarla ilgili kendilerine yönelik birçok eleştiri olduğunu ancak Lefkoşa’da araçlı geçiş yapılabilecek ikinci bir kapı açılmasını desteklediklerini söyledi.

Rum tarafının sürekli transit geçiş de dahil farklı önerilerle geldiğini ifade eden Tatar, Haspolat’ta yeni kapı açılmasının ticaret yanında Metehan Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğu çok büyük ölçüde azaltacağına dikkat çekti.

Şu anda 9 sınır kapısı bulunduğunu ancak yoğunluğun yüzde 65’inin Metehan'da olduğunu ifade eden Tatar, Lefkoşa Türk Belediyesi ile yaptıkları değerlendirmede de araçlı geçiş için ikinci bir kapının olumlu yönde olacağını kaydetti.

Yeni kapının sürekli gündeme geldiğini ve bu konuda adımlar atılmasının olumlu olacağını ifade eden Tatar, Haspolat kapısının açılmasına yönelik ortak bir irade ve güçlü destek bulunduğunu vurguladı.

Ekonomik örgütler ile LTB’nin verdiği desteğe işaret eden Tatar, BM Genel Sekreteri'nin de değindiği konuda bugüne kadar uzlaşı olmadığını ancak Haspolat’ta açılacak bir kapının Kuzeye de Güneye de katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Kapılar konusunda adım atmamakla suçlandıklarını, “uzlaşmaz” dendiğini ancak eleştirilere cevap vermek için burada olduklarını ifade eden Tatar, yeni yılda yapıcı adımlarla iki tarafa da olumlu yansıyacak adımların olmasını temenni etti.

TURGAY DENİZ: LEFKOŞA’DA YENİ KAPI AÇILMALI

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de, iki toplumun adayı paylaşması gerektiğinin net olduğunu ifade ederek, adayı ya birlikte ya da iş birliği içinde yöneteceklerini kaydetti.

Temasların, barış ve huzur için gerekli olduğuna işaret eden Deniz, iki toplum arasında güven sağlanması amacıyla birçok adımlar atıldığını ancak tam başarılı olamadığını, ancak bunun yolunun ticaret yapmaktan geçtiğine dikkat çekti.

“Alışveriş Güneye kaydı” diye kapı açılmasına karşı olmadıklarını, çünkü bunun bir gün tersine de döneceğini ifade eden Deniz, özellikle Lefkoşa’da acilen kapı açılması gerektiğini, çünkü geçişlerin yüzde 65'in üzerinde Lefkoşa’dan yapıldığına vurgu yaptı.

LTB BAŞKANI HARMANCI: YENİ KAPI AÇILMASI TUTSAK TUTULMAMALI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, olası geçiş kapısı taleplerini dile getirdiklerini ifade ederek, Metehan Sınır Kapısı'nın artık eziyete döndüğünü kaydetti.

Harmancı, “Çözüme, yakınlaşmaya katkı sağlayacak bu isteğimizi, yüksek sesle dile getiriyoruz” ifadelerini kullanarak, Lefkoşa’da kapı açılacaksa bu yeni kapının başka kapılara tutsak tutulmaması gerektiğini söyledi ve yeni kapı açılmasına destek belirtti.

KAMACIOĞLU: YENİ KAPI AÇILMASI ELZEMDİR

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ise iki toplum için de yeni kapı açılmasının elzem olduğunu vurguladı.

Haspolat’ın da doğru bir lokasyon olduğunu ifade eden Kamacıoğlu, Rum lidere, Güney halkı için de bir şart koymadan yeni kapı açılmasına katkı koyması çağrısı yaptı.