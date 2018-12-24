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Tatar: Netenyahu Rum ağzı ile konuşuyor

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, İsrail Başbakanı’nın Rum ağzı ile konuştuğunu, böyle giderse bölge barışına ve ülkesine büyük zarar vermeye devam edeceğini belirtti.
Tatar: Netenyahu Rum ağzı ile konuşuyor

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, İsrail Başbakanı’nın Rum ağzı ile konuştuğunu, böyle giderse bölge barışına ve ülkesine büyük zarar vermeye devam edeceğini belirtti.

Tatar, “ Netenyahu’nun Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olduğuna ilişkin sözlerini şiddetle kınadı ve “ Türkiye Kıbrıs’ta işgalci değil bizim güvenliğimizi sağlayan yegane ülkedir, Türkiye olmasa işbirliği yaptığı Rum Yönetimi çoktan özgürlüğümüzü, egemenliğimizi, toprağımzı elimizden almak için bize saldırırdı” dedi.

UBP Genel Başkanı Tatar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“İsrail Başbakanı artık ne diyeceğini iyice şaşırdı. Rum Yönetimi ve Yunanistan’la Kıbrıs Türkü ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarındaki haklarını gasp etme hayali ile ittifak kuran Netenyahu , Rum ağzı ile konuşuyor, tarihi gerçeklere ve anlaşmalara rağmen Türkiye’nin Kıbrıs’taki meşru askeri varlığına dil uzatıyor. Oysa kendisi de biliyor ki binlerce yıllık Devlet geleneği olan Türkiye ,İsrail gibi terörden değil, uluslararası hukuktan besleniyor ve Kıbrıs’ta bizim davetimiz üzerine, bizlerin can ve mal güvenliği için bulunuyor. Herkes aklını başına alsın. Türkiye, Rum-Yunan ikilisi ile İsrail gibi ülkeler istedi, onlar gürültü yapıyor diye Kıbrıs Türkü’nün geleceğini, Türk ulusunun çıkarlarını tehlikeye atmayacak Kıbrıs’taki etkin ve fiili garantörlük hakkından vazgeçmeyecektir. Netenyahu , terörist, işgalci, haksızlık yapan görmek istiyorsa aynaya baksın. Yıllardır Filistinlilere acı çekiren, Kıbrıs Rumunu desteklerken Kıbrıs Türkü’ne haksızlık yapan, uluslararası terörün ardında olan kendileridir. İsrail Başbakanı’nı ülkesi için çok geç olmadan gerçekleri görmeye, Rumla bir olup Türk Ulusu aleyhine dans etmekten vazgeçmeye davet ediyorum.”

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