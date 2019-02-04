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Tatar: “ Rum-Fransız anlaşması barışçı değildir”

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Kıbrıs Türkü’nün asla Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceğini, kimsenin Türkiye ile Kıbrıs Türkü arasındaki bağları koparamayacağını” vurguladı.
Tatar: “ Rum-Fransız anlaşması barışçı değildir”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Kıbrıs Türkü’nün asla Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceğini, kimsenin Türkiye ile Kıbrıs Türkü arasındaki bağları koparamayacağını” vurguladı.

Ersin Tatar, “ Türkiye’yi adadan çıkarmak için uğraşan Rum Yönetimi ile Fransa arasında deniz ve hava üssü anlaşması imzalanmasının Kıbrıs’ta federal çözümden çok uzak olunduğunun yeni bir kanıtı olduğuna” dikkati çekti.

Tatar, “ niyetleri iyi değildir. O yüzdendir ki biz artık 2 ayrı Devletli bir çözüm üzerinde duruyoruz” dedi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Maraş’ta Seracılar Birliği, Birlik ve Dayanışma, Yürükler ve Akhataylılar dernekleri ile bazı kahvehaneleri ziyaret etti.

 Vatandaşların sorunları ile çeşitli konulara ilişkin görüşlerini dinleyen Ersin Tatar, “ Rum Yönetimi ile Fransa arasında Güney Kıbrıs’ta hava ve deniz üsleri kurulması ile ilgili olarak imzalanan anlaşmanın barış amaçlı olmadığını” belirtti.

“ Rum tarafının Kıbrıs Türkü’nü yok saydığını, görüşme sürecini umursamadığını” anlatan Tatar şunları kaydetti:

“ Sayın Akıncı da bunları biliyor ama sırf siyasi çıkarları için hala federasyon peşinde koşuyor. Oysa yapmamız gereken KKTC’ye sahip çıkmak, Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek, ekonomimizi kalkındırmak ve dünyaya net bir şekilde ne istediğimizi söylemektir.”

KTÖS PROVOKASYON YAPIYOR

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri’nin Türkiye’ye yönelik asılsız ithamlarının kabul edilmez olduğunu” ifade eden Tatar, “ bu tür provokasyonları yapanlarla onların arkasında olanların asla hayallerine ulaşamayacaklarını, Kıbrıs Türkü’nün devletinden ve Anavatan Türkiye’den vazgeçmeyeceğini” söyledi.

HÜKÜMET HALKI UNUTTU KOLTUĞA SARILDI.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, her kesimin ekonomik sıkıntı yaşadığını, gelecek endişesi içinde olduğunu” da ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Bu dörtlü al gülüm ver gülüm hükümeti halkı unuttu kendi ayrı ayrı çıkarları için koltuklara yapıştı. Üretici zarar etmiş durumda umursamıyorlar. Hayvancı, çiftçi isyanda kıpırdadıkları yok. Çalışan zor geçiniyor ne yapacaklarını bilmiyorlar.

Ersin Tatar, “ ekonominin gelişmesi için ilk yapılması gerekenin üretimi artırmak olduğunu, bunun için ise sağlam proje ve Türkiye ile işbirliği şarttır.”dedi.

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