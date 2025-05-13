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Tatar, "Terörsüz Türkiye" sürecinin barışın yeniden hâkim kılınmasına öncülük etmesini diledi

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Cumhurbaşkanı Tatar, "Terörsüz Türkiye" sürecinin barışın yeniden hâkim kılınmasına öncülük etmesini diledi
Tatar, "Terörsüz Türkiye" sürecinin barışın yeniden hâkim kılınmasına öncülük etmesini diledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, terörsüz Türkiye sürecinin, bölgedeki çatışma ve gerginliklerin sona erdirilmesi ve barışın yeniden hâkim kılınmasına öncülük etmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Terörsüz Türkiye Süreci ve Terör Örgütü’nün Kendini Feshetme Kararının İlanı” ile ilgili basın açıklaması yaptı. 

Tatar açıklamasında, “Terörsüz Türkiye” sürecinin yalnızca anaların göz yaşlarını dindirmelerine vesile olmakla kalmayıp aynı zamanda bölgedeki çatışma ve gerginliklerin sona erdirilmesi ve barışın yeniden hâkim kılınmasına da öncülük etmesi temennisinde bulundu.

 Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“Anavatanımız Türkiye’de, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliği, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin cesaret ve fedakârlık içeren kararlı duruşuyla hayata geçen “Terörsüz Türkiye Projesi” artık yeni bir aşamaya gelmiştir.

Türkiye, kırk yılı aşan çok uzun bir süre boyunca bölücü terör eylemlerine maruz kalmış, on binlerce vatandaşı bu eylemlerde hayatını kaybetmiş, on binlerce güvenlik kuvveti mensubu, polis ve asker kardeşlerimiz şehit olmuşlardır.

Bir devlet girişimi olarak dikkatle yürütülen “Terörsüz Türkiye Projesi”, terör örgütünün kendini feshettiğini ve silahlarını bırakacağını açıklamasıyla bütün Türkiye’yi ve bölgemizi kucaklayan yeni bir barış ve huzur ikliminin başlamakta olduğunu müjdelemiştir."

-"Kıbrıs Türk halkı bu sevinci tüm samimiyetiyle paylaşıyor"

Her zaman Türkiye’nin ve kardeş Türk halkının desteğini yanında hisseden Kıbrıs Türk halkının bu sevinci tüm samimiyetiyle paylaştığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, "Siyasi ve toplumsal büyük sorunların ancak diyalog ve karşılıklı anlayış içinde, demokratik iradeden destek alınarak çözülebileceğini ortaya koyan bu örnek sürecin nihayete ermesi ve alınan kararların ciddiyetle uygulanması hepimizin temennisidir." dedi. 

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında, "Bütün kalbimizle diliyoruz ki 'Terörsüz Türkiye' yalnızca anaların göz yaşlarını dindirmelerine vesile olmakla kalmasın aynı zamanda bölgemizdeki çatışma ve gerginliklerin sona erdirilmesi ve barışın yeniden hâkim kılınmasına da öncülük etsin.” ifadelerine yer verdi.

 

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