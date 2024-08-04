Tatar: Üçlü görüşme için zemin yok, zaten böyle bir davet de yok!

Ersin Tatar Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden Kıbrıs konusundaki müzakerelerin yeniden başlamasının söz konusu olmadığını söyledi.

Kıbrıs’a konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk tarafının bu konudaki tavrının çok açık ve net olduğunun altını çizerek, federal çözüm müzakerelerine kesinlikle dönüş yapılmayacağını vurguladı.

Gutteres’ten 3’lü görüşme için davet yok!

Tatar şöyle devam etti:

“Üçlü bir görüşme için BM Genel Sekreteri Gutteres’in yaptığı bir davet yok. Zaten mevcut koşullarda üçlü görüşmeye biz onay vermeyiz. Böyle bir görüşme için zemin yoktur. Müzakerelerin hangi koşullarda başlayabileceği konusundaki tavrımız açıktır. Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz tescil edilmeden müzakereler başlayamaz. Rumlar yine oyun peşinde. Bize gelen bir davet yok. Rumların niyetleri algı yaratmak ve Türk tarafını baskı altına almaya çalışmak. Biz bu oyunlara gelmeyiz. Hristodulidis boş hayaller peşinde koşmaktan vazgeçsin ve adadaki gerçekleri dikkate alsın.”

İlgili Haber: