  • BIST 10473.47
  • Altın 2608.904
  • Dolar 33.1715
  • Euro 36.249
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYDÜ Büyük Kütüphane’de 10 bin “Nadir Eser” bulunuyor!

Tatar: Üçlü görüşme için zemin yok, zaten böyle bir davet de yok!

»
Ersin Tatar Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden Kıbrıs konusundaki müzakerelerin yeniden başlamasının söz konusu olmadığını söyledi.
Tatar: Üçlü görüşme için zemin yok, zaten böyle bir davet de yok!

Ersin Tatar Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden Kıbrıs konusundaki müzakerelerin yeniden başlamasının söz konusu olmadığını söyledi.

Kıbrıs’a konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk tarafının bu konudaki tavrının çok açık ve net olduğunun altını çizerek, federal çözüm müzakerelerine kesinlikle dönüş yapılmayacağını vurguladı.

Gutteres’ten 3’lü görüşme için davet yok!

Tatar şöyle devam etti:
“Üçlü bir görüşme için BM Genel Sekreteri Gutteres’in yaptığı bir davet yok. Zaten mevcut koşullarda üçlü görüşmeye biz onay vermeyiz. Böyle bir görüşme için zemin yoktur. Müzakerelerin hangi koşullarda başlayabileceği konusundaki tavrımız açıktır. Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz tescil edilmeden müzakereler başlayamaz. Rumlar yine oyun peşinde. Bize gelen bir davet yok. Rumların niyetleri algı yaratmak ve Türk tarafını baskı altına almaya çalışmak. Biz bu oyunlara gelmeyiz. Hristodulidis boş hayaller peşinde koşmaktan vazgeçsin ve adadaki gerçekleri dikkate alsın.”

İlgili Haber:

Hristodoulides 13 Ağustos'ta üçlü bir toplantı yapılacağını duyurdu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB: Birleşik Kıbrıs için umut hala var20 Temmuz 2024 Cumartesi 09:53
  • Andros Kiprianu: İki devletli çözüm için Türkiye'nin iştahını açan Nikos Anastasiadis oldu19 Temmuz 2024 Cuma 19:24
  • KKTC’deki eski Rum taşınmazlarıyla ilgili tutuklanan kişilerin davalarında gelişmeler...19 Temmuz 2024 Cuma 16:10
  • Hristodulidis: İki devlete dayalı çözümü hiçbir durumda görüşmeyeceğiz19 Temmuz 2024 Cuma 12:38
  • Yılmaz: Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüme ulaşılması ancak sahadaki gerçeklerle mümkün olacaktır19 Temmuz 2024 Cuma 12:29
  • Ersin Tatar: Barış Harekatı, Kıbrıs Türkler için dönüm noktası19 Temmuz 2024 Cuma 12:25
  • BM Barış Gücü Komutanı Ramsey, donmuş bir çatışma levlenebilir!18 Temmuz 2024 Perşembe 15:59
  • Guterres Kıbrıslı liderlere belge sunacak iddiası18 Temmuz 2024 Perşembe 15:58
  • İki Toplumlu Barış İnisiyatifi: Kayıp şahısların yarısından fazlasının akıbeti bilinmiyor18 Temmuz 2024 Perşembe 15:16
  • TMK tartışması... Rum tarafı tanımak zorundadır!18 Temmuz 2024 Perşembe 08:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti